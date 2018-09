¿Cómo ser millonario antes de los 30?

Consejos que te serviran si quieres ser millonario

Más datos

Si es posible ser millonario antes de los 30

101

¿Quién no sueña con ser millonario antes de los 30? Para ello tienes que tener presente una serie de hábitos y desarrollar habilidades que te llevarán hacia ese camino,no necesariamente te tienes que pasar el día pensando en la cantidad de dinero que quieres tener, sino en cómo ganarlo.

Hábitos que debes desarrollar para ser millonario

Aquí te compartimos una lista de diez hábitos que debes incluir en tu camino para hacerte millonario, ten en cuenta cada uno de ellos y tenlos presentes para que finalmente antes de los 30 puedas ver tu sueño hecho realidad.

Mantente enfocado

Si tu norte es conseguir dinero debes seguirlo. Céntrate en aumentar tus ingresos y no parar ahí, seguir haciéndolo. Un ejemplo si al mes recibes unos 1 mil euros en unos ocho o diez años debes estar ganando unos 18 mil euros. Si estás claro que lo que quieres es aumentar tus ingresos, aprenderás a controlar tus ingresos y ver todas las oportunidades que se te presenten.

No mal gastes, mejor invierte

Algo que puede resultar un poco difícil, si estás viendo que tus ingresos están aumentando, es evitar las ganas de comprar cosas que no sean necesarias, por ejemplo cambiar de carro por el de último modelo, para “demostrar” que tienes dinero.

Invierte

Para poder invertir es necesario que comiences a ahorrar, lo ideal es que tengas la voluntad de guardar este dinero y no gastarlo por ninguna razón, hasta que llegue el momento de usarlo en algo que te traiga más dinero.

Evita deudas

Los ricos saben usar sabiamente sus deudas, es decir presta dinero para aumentar sus ingresos, como el médico que compra el aparato de última tecnología o el comerciante que trae un producto que más ninguna otra tienda tiene y aunque para hacerlo haya prestado dinero, los ingresos que le traerá dicha inversión se multiplicará en ganancia.

El dinero es energía

El dinero es energía y como toda energía esta fluye, por ello no duerme, a veces hay que hacer sacrificios y olvidarte un poco de los horarios y vacaciones. Para alcanzar tu meta, a veces simplemente tienes que trabajar más que los demás.

Ser rico no es malo

Ya sea por principios religiosos o por alguna experiencia personal, no asocies que tener dinero es algo malo y que ser pobre es bueno. Debes comenzar por deshacerte definitivamente de todas esas ideas absurdas y así como te gusta el dinero, aceptarlo como algo que trae cosas positivas a tu vida.

“Un ejemplo a seguir”

Consigue a un mentor millonario, alguien a quien seguirle sus pasos. Seguramente creciste en una clase media o pobre, por ello estamos llenos de ideas limitantes. Una forma de contra arrestar esto es estudiado a los millonarios e imitar lo que ellos han hecho. Lo ideal es que encuentres un ejemplo seguir, alguien que admires por su vida y estúdialo. De hecho las personas que tienen mucho dinero suelen compartir sus conocimientos y recursos.

Entre más inviertas más ganarás

Si bien puede ser un riesgo, es importante que sepas que para ser millonario, no basta que tus ingresos por tu trabajo sean constantes y grandes, sino además debes lograr hacer más dinero con tus inversiones. Es una forma de conseguir dinero extra y seguir invirtiendo, hasta que él pueda levantar las cosas pesadas por ti.

Siempre apunta alto

No te conformes con menos, siempre busca la forma de ganar más ve por 10 millones, no 1 millón. El dinero no escasea cuando una persona piensa en grande. Pero si te conformas con poco, nunca sabrás hasta dónde puedes llegar. Y evita la gente que te diga que no puedes o que ya es suficiente.

Loading...

Fuente: ser millonario antes de los 30