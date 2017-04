México se suma a los países que contemplan el uso de la financiera tecnológica

Las criptomonedas están ganando terreno.

Pruebas con BitCoin en Banxico.

El gobernador del Banco de México, Agustín Casterns, confirmó que Banxico ha llevado a cabo experimentos en transacciones pequeñas utilizando el BitCoin como divisa. Casterns afirma que las transacciones llevas a cabo con BitCoin se han hecho para aprender sobre la criptomoneda y nada más, el punto es que esto sea un proceso experimental en el cual se ponga a prueba al 100% la divisa para poder dar un veredicto preciso sobre si es razonable o no emplearla en el sistema monetario oficial del país.

Comerciar con BTC no es algo ilegal, pero tampoco es algo que podamos considerar completamente dentro del marco legal. Muchos países aún no tienen un marco jurídico sobre el comercio con las criptodivisas y esto es, en parte, lo que el Banco de México está buscando.

El eje central de estas pruebas es determinar si la inclusión de BitCoin es útil o no para el sistema financiero mexicano. Además de esto, partiendo de los resultados de la investigación y las pruebas, las autoridades legales podrán comenzar a forjar un marco legal alrededor de la moneda. Aunque es algo que está por verse, puesto que el uso de las criptomonedas se da queriendo evitar regulaciones de un ente como el Banco Central de un país.

El primer cajero automático de BitCoin en México.

David Noriega es un empresario que instaló un ATM de BitCoin en su tienda de cómics. Noriega se ha hecho llamar a sí mismo un “evangelizador del BitCoin”. Lo que busca este empresario es la aceptación de la criptomoneda como algo común y corriente, de ahí sale el motivo por el cual quiso instalar el ATM de BTC en su tienda. Romper el paradigma de que el dinero debe ser palpable. Las transacciones virtuales con dinero tampoco se incorporaron como si nada a la sociedad y la cultura financiera de todos los países, igualmente los monederos virtuales.

En la actualidad utilizamos monederos virtuales como si se tratase de dinero completamente real porque se trata de una moneda que ya conocemos: el dólar o el euro, por ejemplo. Sin embargo, lo que pasa con el dólar o con el euro, como afirma Noriega, es que no están respaldados. El billete de 1 dólar no cuesta 1 dólar producirlo, al igual que el de 100. El banco sí puede confiscar nuestros bienes materiales y no podemos ir a cualquier banco a pedir que cambien nuestros soles, pesos, dólares o euros por oro; en dicho caso, nos enviarían a un lugar donde vendan oro.

Finalmente, Noriega nos deja con esta reflexión sobre el respaldo real en las reservas nacionales o no. La cantidad en cualquier divisa es ficticia y sin un respaldo real, para cualquier liberal, no habría diferencia entre un billete y un BitCoin. La diferencia entre la divisa respaldada y la criptodivisa es que la segunda tiene sistemas de seguridad tan complejos que cualquier transacción es registrada y es visible por cualquier usuario en el mundo. Posiblemente nos estemos acercando cada vez más un avance sin precedentes en el ámbito financiero global.

