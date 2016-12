Hábitos para alcanzar la Libertad Financiera

Jim Rohn Inteligencia Financiera

Inteligencia Financiera por Jim Rohn

Alcanzar la Independencia Económica

La independencia económica es una meta digna, muchas personas tienen problemas con este concepto ya que están mentalmente confusos sobre ciertas cuestiones morales sobre el valor de la vida o del peligro del dinero, o de tener demasiado dinero. Que el dinero no es un valor de la vida. Por tanto, deducen que el dinero no importa y por ello tienen que lidiar con problemas en este campo. No quiero hacer pensar que el éxito de la gira en torno al dinero, porque no es así.

El valor real del dinero

Si tienes resuelto el problema del dinero, tendrás menos preocupaciones sobre este y podrás hacer cargo de otras áreas de tu vida. Por esta razón es la que digo que perseguir la libertad financiera es una meta válida. Aunque solemos escuchar frases como que “el dinero es la madre de todos los vicios”, pero creo que la frase sería más correcto si dijera “el AMOR al dinero…” Hay valores más importantes en la vida y sería algo tonto que por ir detrás de uno, dejes de lado a los restantes. Con esto afirmo que el dinero no lo es todo.

La pregunta realmente es, ¿y si pudiera mejorar? Muchas personas usan esta excusa para holgazanear, no mejorar. Realmente no se trata de la cantidad sino de la capacidad de extender y manejar bien ese dinero. Si con ello puedo ayudar a otras personas, entonces no te pongas límites en tus ingresos. Logra todo lo que más puedas en tu vida, en todos los campos. En la familia, la felicidad, en tu profesión, en tu generosidad. No te límites.

La visión sobre el dinero

Si la única forma de dejar el dinero de lado, es teniendo suficiente dinero para no preocuparte de este, debes invertir más tiempo en capacitarte para poder mejorar el conocimiento que tienes sobre el dinero. Poder obtener más entradas seria excelente. Pero tampoco debes dejar de lado a tus amigos o familia de lado, o malgasto tu salud, porque entonces estas echando a perder tus otros valores, te estarías engañando a ti mismo. No se trata de sacrificarte mucho, se trata de aprovechar la oportunidad que tengas para resolver tus problemas monetarios. Pero no se trata tampoco de meterse o abrir varios negocios, no. Se trata de tener un activo, trabajar duramente en este hasta que de su fruto, y así poder tener otro. Es así como se crea la libertad financiera.

Esto es la verdadera inteligencia económica.

Así que lo que debemos hacer es crear unos activos sólidos, sembrar y después cosechar. Los negocios son una de las claves para independizarnos, pero tiene que ser un negocio que realmente a largo plazo te produzca rentabilidad y que además después te permita irte y generar dinero sin que estés tu presente. Así que elige bien cuál va a ser tu activo. Hay libros en que debes leer para saber mucho más sobre finanzas, tal como el de Robert Kiyosaky llamado “Padre rico, padre pobre". Es una excelente obra para que puedas acercarte más a este mundo y con el que puedes empezar.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.

