¿Es una burbuja el Bitcoin?

La euforia por el Bitcoin preocupa a los reguladores.

Bitcoin o como quieras llamarlos

Hoy existen algunas empresas pequeñas que han aprovechado la nueva moda de las criptomonedas y la fiebre de las cadenas de bloques para cotizar en la bolsa, y puedes llamarlos bitcoin si así lo quieres.

Desde el martes 19 de diciembre y hasta el 3 de enero 2018 estarán suspendidas todas las operaciones de The Crypto Company, debido a las preocupaciones respecto a la precisión y adecuación de la información en la compensación que paga la empresa para su promoción y sus planes de ventas internas.

The Crypto Company se auto describe como una empresa que “ofrece una cartera de activos digitales, tecnologías y servicios de consultoría para los mercados de blockchain y criptomonedas de alta escala”

Las acciones de la empresa subieron casi un 160% en la última semana y un 1.800% durante el mes de noviembre, y un 17.000% en los últimos tres meses gracias a la subida que los inversores le han dado al bitcoin cuyo precio va cada vez más y más alto.

Todo este movimiento bursátil ha elevado el valor de la empresa en el mercado de valores a más de 11 millones de dólares, poniéndolo en perspectiva, su valor es más alto que el de empresas como Macy’s, Under Armour o The New York Time.

Las alarmas se prendieron cuando The Crypto Company anunció que tenía planes de dividir sus acciones 10-1 par que fueran más asequibles en el mercado y llegara a más inversionistas

Luego que sus acciones habían subido al precio de 575 dólare, por lo que la SEC decidió suspender sus operaciones, de manera que si se dividiera en 10-1 el valor de la acción bajaría a 57,50 dólares pero el valor de la empresa se mantendría intacto.

Para Mike Poutre, el CEO de The Crypto Company, aseveró que lo que la empresa quería era ver una actividad de mercado ordenada para las acciones y aseguró que la división fue la responsable, además destacó que otras empresas como MasterCard y Apple han dividido sus acciones para que inversores como ordinarios tuvieran alcance al mercado bursátil, y agregó que la euforia que rodea al Bitcoin ha logrado que la gente preste atención al negocio que estamos construyendo y no a la exageración de un mundo de bursátil y de criptomonedas.

Pero las medidas tomadas por SEC van orientadas a evitar los fraudes y estafas potenciales que pudieran presentarse en el entorno de los Bitcoin y las monedas digitales

Otras empresas han empezado a buscar la manera de licenciar la tecnología de los blockchain con bancos, como el caso del desarrollador de la criptomoneda Ripple XPR, Brad Garlinghouse, CEO de la firma así lo aseveró, además dijo que colaborarán con SEC para eliminar a los malos actores del mercado.

“Muchas de las ICO son más fraude que empresas reales. La industria necesita trabajar con los reguladores y no estar en la sombra” sentenció.

Fuente: > CNN Tech