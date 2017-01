Bitcoin la moneda digital del siglo 21 que desplazará al dolar

Puedes invertir una pequeña cantidad, guardarlo y luego venderlo cuando la moneda tenga un precio mal alto, simple.

Bitcoins, es la modena digital que se esta haciendo muy popular y tiene mayor fortaleza que podría en un futuro no muy lejano desplazar al dolar. No es simplemente una moda, los Bitcoins llegaron para quedarse y no hay nadie quien lo pare.

En julio del 2015 se cotizó a US$ 255.00 por BTC (Bitcoin), actualmente tiene un valor aproximado de US$ 895.00 dolares por bitcoins imagínense, y el bitcoin comenzó con un valor menor a 1 dolar. Conseguir Bitcoins parece una tarea difícil, pero no es así, digamos que no tan fácil, pero aquí le mostraremos 13 maneras de conseguir bitcoins de manera legal y sencillo.

Luego de obtener una billetera Bitcoin, hay varias maneras de obtener bitcoins:

1- Sitios a través de los cuales se pueden obtener gratuitamente fracciones de bitcoin, como CoinAd y BitVisitor. Recomendables sólo para debutantes ansiosos por utilizar la moneda del futuro. He aquí una lista actualizada de esta clase de sitios.

2- Sitios de compra/venta de bitcoins: los más utilizados son BTC-e y BitStamp. En España: AvatarBTC y BTC Direct. En México: BITSO y Unisend, pero eso no es todo, si quieres comprar bitcoins en el Perú puedes usar LocalBitcoins registrarte es fácil y práctica.

Pero hay muchos otros sitios que facilitan el intercambio de todo tipo de divisas por bitcoins y admiten diversos sistemas para transferir los fondos. Bitcoin Nordic, safello (Europa) y Ripio (Argentina) venden bitcoins a través de miles de puntos de venta distribuidos en todo el mundo.

3- Sitios que aceptan pagos por medio de Western Union, como Nanaimo Gold.

4- Sitios que aceptan oro o plata a cambio de bitcoins, como Coinabul, AmagiMetals o BitGild.

5- Sitios que aceptan Linden Dollars (la moneda digital utilizada en Second Life) a cambio de bitcoins, como VirWoX.

6- Aceptar bitcoins como pago por bienes o servicios. Es posible fijar un precio en cualquier moneda y optar por ajustar automáticamente los precios nominados en bitcoins, para que el costo de los productos no se vea afectado por las fluctuaciones en el tipo de cambio. Por medio de bitpay, los pagos en bitcoins además pueden ser automáticamente convertidos a la moneda que el comerciante prefiera.

7- Encontrar personas dispuestas a vender bitcoins: se pueden localizar por medio de LocalBitcoins, tradebitcoin o foros especializados, entre otros sitios. Conviene elegir un lugar neutral para realizar la transacción (como un bar o restaurante con wi fi).

8- Involucrarse en “minería” de bitcoins: debido a los incrementos en la dificultad para obtener bitcoins de esta manera – relacionados con el creciente poder computacional que aporta el total de los mineros – hoy en día es necesario contar con equipos especializados, además de participar en un pool minero, para “extraer” una cantidad apreciable de bitcoins. Hace mucho tiempo que la minería dejó de estar al alcance del usuario común de una PC.

9- Mercados que funcionan sin intermediarios, como bitcoin-otc (definitivamente no apto para novatos). Con el fin de minimizar el riesgo de fraude, estos sitios proveen acceso a la reputación y al historial de transacciones de todos sus miembros.

10- Sitios de compra y venta online, como CryptoThrift (símil eBay).

11- Juegos basados en Bitcoin que obsequian fracciones de bitcoin, como Dragon’s Tale (MMORPG), Strike Sapphire (casino) o SwcPoker (poker).

12- Otros: CoinWorker (usa tu mente y cobra en bitcoins); Coinality (bolsa de trabajo) Jobs4Bitcoins (bolsa de trabajo en reddit).

13- Cajeros automáticos Bitcoin.