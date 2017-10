Nicaragua se suma al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

Éste el único instrumento internacional que puede asegurar la calidad de vida de los humanos.

Por: Naty Quiñonez

Más datos

Se considera como uno de los logros ambientales más importantes de los últimos tiempos.

El presidente Daniel Ortega justifica su decisión en un comunicado en el que declara que considera éste el único instrumento internacional que puede asegurar la calidad de vida de los humanos al colocar condiciones específicas para enfrentar el calentamiento global y sus efectos; aunque cabe destacar que Nicaragua había rechaza el acuerdo que se lanzó hace daños por considerarlo poco eficiente en cuanto a las regulaciones emitidas, y que no era lo suficientemente estricto con las grandes empresas o las naciones más poderosas del mundo.

Este tratado se considera como uno de los logros ambientales más importantes de los últimos tiempos ya que su alcance global ha sido extraordinario, contando con el apoyo y firma de 195 países que han venido incluyéndose desde el año 2015; lo mismo se dice se sus objetivos a largo plazo, los cuales proponen y prometen un gran cambio ambiental en el mundo.

¿Por qué se retiró Estados Unidos?

Este ha sido uno de los sucesos que mas revuelo ha tenido porque el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en junio que se retirarían del Acuerdo París porque su salida ayudará a las industrias petroleras y de carbón, y a la generación de plazas de empleo, además, no se puede olvidar que el mandatario en el año 2012 calificó al cambio climático como un “engaño chino” que se utiliza para perjudicar cada vez más a las industrias estadounidenses.

"No queremos que otros países se rían de nosotros. No lo harán. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburg, no de París", comentó el mandatario. Es importante saber que EEUU es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, el primero es China, quien a pesar de todo se unió al pacto.

Se espera que al finalizar el año los dos países rezagados formen parte del acuerdo para que los objetivos propuestos sean logrados de manera más rápida y eficiente, ya que cada vez los efectos relacionados a la contaminación son mayores causando la desaparición de distintas especie animales, de plantas, incluso los cascos polares se han derretido con mayor rapidez que en años anteriores.

