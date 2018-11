Características y cuidados de los largartos

Lagartos

Vamos a tratar varios aspectos y características de los lagartos.

¿Qué comen los lagartos?

Pues la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, depende del tipo. Algunas especies de lagartos sólo consumen materia vegetal y otros son carnívoros estrictos.

Dentro de este grupo se incluyen los Varanos, Geckos, lagartijas, camaleones, Dragones de Komodo y ocelados.

Por norma general, y a modo de regla no exclusiva, las especies pequeñas suelen ser insectívoras y se alimentan de insectos y arañas pequeñas.

Las iguanas son lagartos herbívoros oportunistas, consumen huevos de aves y algunos insectos que se encuentran en las hojas. Los lagartos acuáticos como las iguanas marinas, dragones acuáticos y otros, suelen consumir peces, plantas acuáticas, grandes mamíferos y algunas aves.

Lagartos venenosos

Se conocen 3 tipos de saurios venenosos: El monstruo de Gila, el lagarto de cuentas y el Dragón de Komodo. Los dos primeros se alimentan de insectos, huevos, ranas, lagartijas, ratones y ardillas. El Dragón de Komodo caza aves y mamíferos de diversos tamaños, mordiéndolos y dejándolos escapar.

Recientes descubrimientos han descubierto un complejo sistema de glándulas productoras de veneno en el cráneo de este lagarto. Este veneno provoca una gran pérdida de sangre en su presa, gracias a un potente anticoagulante, causando un shock fatal en la víctima.

Tipos de lagartos domésticos

A continuación entraremos en detalle sobre los reptiles domésticos más habituales y sus características:

Iguana: Es el más famoso como elección de mascota doméstica. Pueden alcanzar un tamaño considerable, por lo que será necesario disponer de un espacio amplio para poder estar cómoda. Su alimentación es sencilla, a base de insectos y materia vegetal.

Gecko: Este lagarto es muy aconsejable por su pequeño tamaño. No tiene unas necesidades complejas por lo que su cuidado es bastante sencillo.

Camaleón: Quizá de los más conocidos entre los reptiles, pero no son fáciles de cuidar. Requieren de cuidados específicos que hay que vigilar para que la mascota esté bien atendida. Lo primero, instalar muchas ramas con abundante follaje para que pueda trepar y esconderse, dado que es una especie arborícola. También tener en cuenta que los camaleones necesitan una humedad del 80%, por lo que la ventilación de la jaula es vital para evitar hongos y bacterias. La alimentación es otra parte importante a tener en cuenta. A los camaleones hay que suministrarles una amplia variedad de insectos. Tales como grillos, saltamontes, gusanos de seda, moscas, cucarachas, etc. Y todos deben ser de invernadero para evitar pesticidas. Es recomendable espolvorear sobre la comida un suplemento de calcio y vitaminas especial para reptiles, una o dos veces por semana. El camaleón no utiliza recipientes para beber, por lo que se refiere a la ingesta de agua deberá ser a través de un sistema de goteo, para que pueda recoger el agua de las hojas.

Tortuga de agua: las tortugas suelen ser muy fáciles de cuidar y viven muchos años, por lo que también suele ser una opción muy escogida.

Serpientes: Se trata de una de las mascotas más comunes entre los mejores reptiles domésticos y las hay de muchos colores, tamaños y tipos diferentes. Existe una gran variedad de especies con diferentes características.

¿Cuánto vive un lagarto?

La esperanza de vida de las iguanas varía según su hábitat, la alimentación, el clima, la especie, etc. Suelen vivir de media entre 10 y 12 años, aunque se conocen casos que han superado los 20 años.

Con respecto a los Geckos, su media de vida es de entre 10 y 15 años, aunque una vez más se conocen casos de más de 25 años. La cosa cambia al hablar de los camaleones, y con diferencias entre machos y hembras. Los machos en cautiverio suelen vivir entre 7 y 8 años, mientras que las hembras suelen hacerlo entre 3 y 5 años. Una vez más es importante resaltar que los camaleones requieren ciertos cuidados específicos que se deben tener en cuenta para alargar su vida lo máximo posible.

La esperanza de vida media de una tortuga de agua en libertad, dependiendo su especie puede llegar hasta los 30 años, pero su prima la famosa mascota con los cuidados adecuados puede vivir entre 15 y 20 años.

Hay que explicar el caso aparte de las serpientes, por la gran cantidad de especies que abarca. Las serpientes pequeñas pueden alcanzar los 12 años, mientras que en general las especies más grandes llegan a vivir 40 años. El dato curioso es que en cautividad su esperanza de vida se incrementa, si los cuidados son los correctos, y debido al supuesto descenso de depredadores.

Anaconda: vive unos 10 años, pero en cautividad puede llegar a los 30.

Boa constrictor: Vive unos 20 años en libertad, llegando a lso 25 – 35 años en cautividad.

Culebras: viven unos 10 años.

Cobra egipcia o áspid de Cleopatra: vive alrededor de 20 años.

Cobra hocicuda: vive unos 20 años.

Cobra india o de anteojos: puede llegar a vivir hasta 30 años.

Cobra real: vive entre 17 y 20 años.

Mamba negra: vive unos 10 años.

Pitón de alfombra o pitón diamantina: vive entre 20 y 30 años.

Pitón de Birmania: vive unos 25 años.

Pitón real: su esperanza de vida en promedio es de 20 a 30 años. Pero en cautividad pueden llegar a vivir más de 40 años.

Serpiente de cascabel: vive unos 25 años.

Serpiente coral: viven unos 7 años, superando los 10 en cautividad.

Víbora de la muerte: viven alrededor de los 9 años.

¿Cómo se desplazan los lagartos?

Dependiendo del medio en el que habiten, los lagartos han adaptado sus extremidades y morfología al sustrato sobre el que se mueven. Sobre la superficie del suelo, la forma de desplazarse más usual de las tortugas y mayoría de lagartos es el paso, donde se apoya en todo momento el cuerpo en tres patas y la cola.

Las lagartijas que se desplazan a gran velocidad suelen tener una cola muy larga, dos o tres veces el tamaño del cuerpo, puesto que no necesitan compensar el peso sobre la cola, por la velocidad. Algunos lagartos pueden levantarse sobre las patas traseras utilizando la cola como contrapeso.

Los lagartos que emplean la carrera como medio de locomoción, empleando para ello las cuatro patas, utilizan también un movimiento ondulatorio de todo el cuerpo, que facilita el desplazamiento.

Este desplazamiento “ondulatorio” es común en las serpientes en su avance por reptación. Pero no es el único que han adoptado. Algunas se desplazan en línea recta utilizando el mismo principio que las orugas, comprimiendo un número de placas ventrales mientras las siguientes permanecen inmóviles. Otras utilizan un movimiento lateral ondulatorio desplazándose sobre la arena del desierto.

Lagarto Ocelado

Este lagarto es una especie característica del suroeste de Europa, generalmente asociada a los ecosistemas mediterráneos. Se distribuye por la península ibérica, sur de Francia, noroeste de Italia y noroeste de África.

Es el lagarto más abundante de los lagartos ibéricos, y el mayor de los europeos. Se caracteriza por su corpulencia y aspecto macizo.

Su coloración es variable: el dorso varía entre el pardo y el verde, y en los costados tiene dos o tres hileras de manchas azules llamadas “ocelos”, más grandes en los machos que en las hembras.

Es una especie muy adaptable a diferentes condiciones climáticas, siempre dentro de climas considerados suaves.

Las preferencias alimenticias de este lagarto son, por este orden, las libélulas, seguidas de mariposas, saltamontes y grillos, y por último los escarabajos.

Lagarto verdinegro

Esta especie se caracteriza por su robustez, siendo de tamaño medio y una larga cola. También destaca por los colores vivos, sobre todo en el macho, predominando el verde punteado de negro. Durante la época de celo, el macho adquiere una coloración azul intensa de la cabeza.

Es una especie endémica de la península ibérica, donde predominan los bosques húmedos caducifolios y pino silvestre, especialmente asociada a orillas de ríos o arroyos.

Se alimenta de una gran variedad de invertebrados, que busca en la vegetación o la hojarasca. Es frecuente la captura de insectos ligados al agua dulce. También puede consumir pequeños vertebrados y frutos.

Lagarto verde

Este lagarto pertenece al grupo de los lagartos gigantes. El cuerpo de los machos es de un verde brillante esmeralda también salpicado de pequeñas manchas amarillas y negras.

En la temporada de apareamiento, como sus primos los lagartos ocelados, su cabeza adquiere un tono azul claro en los machos.

Inverna de Octubre a mediados de Marzo, donde los machos salen de sus cobijos para exponerse a los primeros rayos de sol. Dos semanas después lo hacen las hembras.

Su dieta incluye por supuesto invertebrados como escarabajos, saltamontes, orugas, cochinillas, arañas, gusanos y caracoles. Pero también algunos frutos eventualmente y ratones pequeños.

Lagarto gigante de El HierroEs una especie endémica de la isla de El Hierro, en Las Canarias. Se encuentra muy amenazada por la actividad humana e introducción de especies foráneas.

Suele tener un color oscuro pardo, gris o negro, con marcas laterales amarillentas o marrones.

Su dieta es omnívora: come tanto material vegetal como insectos, lo que permite un mayor grado de supervivencia.

Lagarto armadillo

Es una especie de lagarto terrestre que vive en Sudáfrica. Estos lagartos se caracterizan por tener en ciertas partes de su anatomía unas escamas espinosas y afiladas. Cuando un depredador le ataca, o se siente atacado, recoge su cuerpo en forma de bola para protegerse.

Su color es amarronado, con los machos ligeramente más grandes que las hembras.

Habitan en desiertos y dunas con escasa vegetación y áreas rocosas. En estado salvaje se alimentan de insectos, principalmente termitas, aunque pueden consumir escorpiones, escarabajos y algunos vegetales.

Suele ser habitual tenerlo como mascota, aunque es indispensable tener un terrario bastante amplio, con piedras y troncos. También un sustrato de arena. La temperatura debe oscilar entre 35 y 27 grados, con noches de 21 grados. La humedad debe situarse en el 50%.