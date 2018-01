¡AHORRE ENERGÍA! Salvar el planeta es nuestro deber.

El uso de bombillas ahorradoras es una gran opción.

Ayudemos a salvar el planeta.

Más datos

Aunque el hoyo de la capa de ozono ha reducido su tamaño, los efectos secundarios de la grave contaminación ambiental son cada vez peores.

Varios gestos rutinarios en el hogar como prender la televisión, el equipo de sonido o cualquier otro electrodoméstico afectan considerablemente el bolsillo de todos. Cuando llegan los recibos es que viene los dolores de cabeza y aunque al principio se hacen los mejores propósitos para controlar este gasto, volvemos a caer en los mismos errores, al vez porque no sabemos a ciencia cierta qué medidas tomar. Entre otras cosas la mayoría de las personas ignora cuales son los aparatos que consumen más energía.

Otro problema que se suele presentar con frecuencia es que si los diferentes aparatos no han tenido el mantenimiento adecuado, no funcionaran a la perfección y tienden a consumir más energía de lo normal. Por eso es importante hacer una revisión completa y periódica para ver si se está produciendo algún tipo de escape.

Recuerde que conservar el medio ambiente es una labor muy importante y que todos los desperfectos que presenten cualquier aparato eléctrico tiene consecuencia a nivel ecológico ya que se producen lluvias ácidas provocadas por las centrales térmicas y las fugas radiactivas en general.

Cuando vaya a comprar un electrodoméstico siga las siguientes reglas:

Su es una lavadora de platós, averigüe cuantos kilovatios consume por hora de utilización. Una buena maquina no gaste más de 1.5 – 1.7 KW/h por ciclo.

En el caso de una lavadora de ropa, investigue si tiene un programa *económico*. Gracias a él, es posible lavar con temperatura más bajas. El ahorro es del 40%

El horno microondas bien empleado, le permitirá ahorrar un 60% de energía en la preparación de sus alimentos y de los diversos platos.

Antes de decidirse por una clase especifica de bombillos, recuerde que la duración media de uno incandescente es de 1.000 horas; de uno halógeno de 1.500 a 1.800 horas y de uno fluorescente, tres mil horas

Consejos.

Cuando utilice la lavadora no es necesario que use los programas de agua caliente si la ropa no está muy sucia.

Si tiene aire acondicionado, nunca deje nada encima ya que el efecto de frio será más eficaz.

Mande a revisar su nevera o refrigerador si por alguna razón no están enfriando bien.

Compre bombillos de 60W iluminan muy bien.

Si tiene varios televisores en la casa, procure que los miembros de la familia no los prendan todos al mismo tiempo.

Encienda el calentador una hora antes de bañarse, si tiene la posibilidad, reemplace por uno a gas

Fuente: > Andrea Suarez