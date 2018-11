6 Cosas que debes saber sobre las Ciudades Verdes.

Los Beneficios del Verde en la Ciudad

Es maravilloso saber que las ciudades actuales en verdad se toman el tiempo, para planificar sus urbanismos, claro está aun con los avances tecnológicos, los arquitectos y urbanistas, tienen una tarea pendiente en materia de organización urbanística y planificación, sin embargo existen muy buenos ejemplos en todo el mundo de Ciudades Verdes.

Es que este termino de Ciudades Verdes, no solo se limita a la consecuente implementación de áreas de vegetación en los centros poblados, sino que toma un matiz aún más interesante. En la actualidad muchos arquitectos integran sus creaciones con jardines colgantes, lagos, espejos de aguas, fuentes, paredes verdes, cercas vegetales entre otras muchas más opciones.

No solo es limitarse a saber, que el porcentaje adecuado de áreas de vegetación es del 15% de una superficie a intervenir, sino que va más allá del hecho de adaptar este porcentaje a las creaciones urbanísticas, por lo cual, debemos esforzarnos todos por tener, mantener o crear, espacios para el disfrute de nosotros mismos, que nos permitan minimizar, controlar o por lo menos mitigar los efectos del cambio climático, la contaminación ambiental y atmosférica, entre otros, aun y cuando muchas personas digan y sostengan que eso del cambio climático solo es cuestión de alarmismo.

Sin embargo recientemente en ciudad de México, una de las ciudades más contaminadas, un grupo de arquitectos, ha propuesto realizar en diferentes zonas de la ciudad, paredes verdes, en zonas especialmente contaminadas y cuyo resultado ha sido extraordinario para mitigar al menos la contaminación, este ejemplo se ha aplicado y replicado en muchas fachadas de diversos edificios de importancia en México y en otras partes del mundo.

En la actualidad existen muchos urbanistas que apuestan a las ciudades verdes, a las ciudades ecológicas, sin embargo, creo que no ha tenido la aceptación que todos necesitamos y quizás es porque no estamos preparados o no entendemos que la tierra es una sola y que debemos cuidarla a como dé lugar, con las mejores ideas podemos tener un ambiente urbano muy bueno, conjugando ideas de calidad para todos.

La situación de la contaminación, en general, es bastante crítica en todos los niveles, sin embargo, existen pocas propuestas que puedan enganchar a los ciudadanos del mundo, a luchar por mantener viva nuestra tierra y en mejor y extraordinaria forma.

Por esta razón te presento estas 6 cosas que debes saber de las ciudades verdes, claramente y con sencillez extraordinaria:

De entrada te digo, que MEJORAN EL BIENESTAR COLECTIVO, los ciudadanos podrán tener una mejor vida, ya que disfrutaran de un aire más fresco y mucha vistosidad, sin duda alguna las áreas verdes mejoran la visual de todo el ambiente y propician el bienestar.

En segundo lugar, puedo decirte, que los ambientes creados con áreas verdes, ESTIMULAN EL MICRO CLIMA, por lo tanto regulan la temperatura y la humedad en general de la zona, haciendo que las personas puedan tener una mejor calidad de vida.

Los espacios verdes y las ciudades verdes en general, pueden DESACELERAR LA CONTAMINACIÓN y es que en verdad las zonas verdes son especiales para amortiguar los ruidos y absorber los contaminantes por esta razón es que muchas personas catalogan a los espacios verdes como los verdaderos pulmones de las ciudades en el mundo.

Los espacios verdes FILTRAN LA LUZ, con lo cual la radiación es más baja, además de producir oxigeno de calidad, para los habitantes de las ciudades.

Los entornos verdes, NOS PERMITEN RELAJARNOS, además de ser parte de nuestra forma integral de desarrollo como ciudadanos, nos producen bienestar, nos disminuye el estrés, nos quita la apatía, nos incita a hacer deportes y otras actividades al aire libre. Teniendo zonas bien diseñadas urbanísticamente, donde se incluyan las zonas verdes podemos hacer campamentos para compartir con los demás.

Otra de las ventajas es que LA INTEGRACIÓN SOCIAL, se ve especialmente favorecida, ya que los espacios públicos bien diseñados y de calidad verde, tomando en cuenta los aspectos de climatización y vistosidad del ambiente hacen que todos podamos disfrutar más de los beneficios que aportan las ciudades verdes.