Sporting Cristal continúa sus preparativos rumbo al Descentralizado

Por: Alan Cachay

El campeón de fútbol peruano cuenta con su plantilla casi completa y desarrolla sus trabajos físicos en El Rímac.

Celeste sin muchos cambios

Con Joel Sánchez, Renzo Garcés, Irven Ávila y el chileno Mauricio Viana, Sporting Cristal habría cerrado sus contrataciones y buscará ganarlo todo en la campaña 2017. Sumadas a las renovaciones, la plantilla no sufriría muchas modificaciones respecto a la del año pasado. No obstante, Christian Ortiz, volante argentino ex Universidad San Martín, estaría cerca de firmar por los celestes según Exitosa Deportes.

Un huésped no muy querido

Tras la salida de Mariano Soso luego de la obtención de la estrella número dieciocho, el elegido para llevar las riendas técnicas del elenco rimense fue José Guillermo 'Chemo' del Solar. La contratación del ex orientador del la Universidad San Martín no fue nada bien recibida por el Extremo Celeste quienes lanzaron bengalas y gallinas muertas al campo de entrenamiento durante la presentación de sus refuerzos. Para los hinchas, del Solar es un símbolo de Universitario de Deportes y no aceptan su presencia aún a pesar de que en la campaña del 2005 consagró campeón al equipo en su primer paso por el club.

En casa se está mejor

El cuadro bajopontino inició sus entrenamientos de pretemporada en sus instalaciones de La Florida el pasado lunes nueve de enero de cara al Torneo de Verano y su participación en la Copa Libertadores de América. Ambos certámenes romperán fuegos en las primeras semanas de febrero pero antes jugarán partidos de preparación en Ecuador para luego presentarse en sociedad en La Noche Celeste.

