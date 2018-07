Ricardo Gareca retrasa unos días su llegada a Lima.

Ricardo Gareca retrasa su regreso a Lima para definir su renovación con la FPF

Los peruanos esperan su regreso con alegría.

Se presume que la selección argentina lo quiere en sus filas.

Y no es de extrañarse, pues el técnico argentino llevó a la selección inca a disputar su primer Mundial luego de 36 años desde su última aparición en tierras españolas; pero el camino a Rusia no fue nada sencillo. La selección blanquirroja tuvo que enfrentar una eliminatoria sumamente complicada, clasificándose con un gol de tiro libre de su capitán José Paolo Guerrero, contra la selección Colombia. Finalmente, los peruanos conseguirían su clasificación jugando el repechaje contra el combinado de Nueva Zelanda, lo que le permitió acceder al grupo C de los clasificados a Rusia 2018.

Luego de una destacada participación en el Mundial Rusia 2018, en donde la selección peruana destacó por su juego compacto y orden táctico, el técnico Ricardo Gareca ha despertado las alarmas de las autoridades y de los fanáticos que ya lo califican como un peruano más y se niegan a una eventual salida de “El Tigre”.

El arribo de Gareca a la capital peruana estaba pautado para el miércoles 25 de julio, día en el que esperaba tener una reunión con su cuerpo técnico y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en donde se discutiría el futuro del argentino como estratega de la selección. Sin embargo, su llegada se postergó a última hora.

¿Por qué se retrasó?

Muchas especulaciones se han generado a partir de este hecho, pues Gareca habría tenido que atender unos asuntos personales muy importantes en su natal Argentina y habría retrasado su retorno al Perú para la próxima semana, es decir, los primeros días de agosto.

Por otro lado, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien señaló en más de una oportunidad que "Ricardo Gareca es el plan A, el plan B y el plan C", no ha vuelto a brindar información sobre las negociaciones con el DT.

Se espera que Ricardo Gareca vuelva a pisar suelo peruano con una decisión ya tomada, teniendo en cuenta que sus dirigidos tienen una agenda de dos partidos amistosos en septiembre ante Holanda y Alemania respectivamente. Gareca

Fueron miles de peruanos los que realizaron largos viajes hasta llegar a tierras rusas para apoyar e izar la bandera que identifica y viste a su selección. Era notable la cantidad de público vestido con la rojiblanca en cada presentación del Perú durante la última Copa del Mundo. La confianza y la ilusión que despertara este grupo de jugadores no había tenido precedentes y demuestra el afecto y el respeto de todo el Perú para su seleccionado y su cuerpo técnico encabezado por DT Ricardo Gareca. No existen más que palabras de aprecio y agradecimiento para con “El Tigre”, esperamos que esos problemas personales que lo aquejaron y que motivaron el retraso de su llegada a Lima se hayan solventado y regrese con la noticia que todos esperamos: que continúe siendo el técnico del Perú.

