¿Perú se puede quedar sin Mundial? Un proyecto que ha sembrado el terror en la selección

Por: Nathaly Mogollón

Sin embargo, la felicidad no les ha durado mucho. En medio de las celebraciones, la selección teme perder su puesto en el mundial debido a cuestiones políticas. Según rezan los periódicos deportivos, existe un proyecto de ley que podría hacer que la Federación Peruana de Futbol (FPF) pierda la independencia y se vaya a la banca. Como se sabe, la FIFA no admite injerencias de los gobiernos en las federaciones de futbol; de ocurrir esto, un país puede llegar a ser desafiliado y en este caso, expulsado de la Copa del Mundo 2018 que se celebrará en Rusia.

Lo más preocupante del asunto es que de contar con el apoyo de la mayoría del Congreso, es una bomba que podría quebrar con los sueños ya sembrados en el corazón de los peruanos, que han llorado y esperado ver a su selección sosteniendo la Copa del Mundo.

Pero, ¿De dónde viene o es sacado este proyecto de ley que podría sacar a Perú del Mundial de Rusia 2018? Esta preocupación creciente viene dada porque la congresista fujimorista Paloma Noceda presentó un proyecto de ley que, además de impedir la reelecciones en las federaciones deportivas, busca que la FPF quede subordinada al Instituto Peruano de Deporte (IPD), una organización estatal que se dedica a la promoción del deporte.

¿Qué dicen los estatutos de la Fifa al respecto? Lo que dice la Fifa en este caso lo refiere en su reglamento en el artículo 7: "Si una asociación (de 32 calificados) se retira o es excluida de la carrera, el Comité Organizador de la Fifa decidirá sobre el asunto a su discreción y tomará las medidas que considere necesarias. El comité organizador de la Fifa puede, en particular, decidir reemplazar la asociación en cuestión con otra asociación".

Entre tanto, y dada la creciente revuelta que ha causado el anuncio de este proyecto, la congresista Noceda expone que "puede existir preocupación de la FIFA, pero necesitamos hacer las cosas en función del bien del deporte peruano". Esta aseveración es muy preocupante, puesto que al parecer, este proyecto no encontrará ninguno muro de contención para ser aprobado.

Por otro lado, la noticia le ha dado una luz de esperanza a la selección italiana. De quedar fuera del Mundial, la selección italiana puede optar para clasificar en el mundial. No hay que olvidar que Italia fue eliminada en la fase previa del Mundial por primera vez después de 60 años

Aun así, la zozobra ante estos anuncios siguen tomando vida entre los peruanos más abyectos al fútbol e incluso para los que no les quita el sueño perderse un partido. Sin embargo, resulta sorprendente que los políticos en el país no se acusen de abandonar dicho proyecto de ley, puesto que sacrificarían una oportunidad que no han tenido desde hace mucho tiempo y que solo se presenta una vez cada 4 años.

