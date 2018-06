Perú se destaca en Rusia 2018

La selección lo dio todo.

Perú y su reencuentro mundialista

Difícil ha sido el camino a transitar para clasificar en el mundial 2018, en 2015 se contrata al argentino Ricardo Gareta como nuevo entrenador, a partir de allí la selección peruana ha resurgido como un equipo dinámico y ofensivo, logrando el tercer lugar en la Copa América 2015 y trazando como meta Rusia 2018, clasificando finalmente el 10 de noviembre de 2017, ganándole a Nueva Zelanda 2-0.

Fueron 23 jugadores los que fueron al evento deportivo a representar a la nación andina, una selección aguerrida en donde se destaca Jefferson Farfán, quien es parte del equipo desde el 23 de febrero del 2003, y ha marcado 27 goles y el delantero Paolo Guerrero, una máquina, máximo goleador con 35 anotaciones y 89 partidos jugados en la selección. Un test antidopaje casi le cuesta su clasificación al mundial, pero un fallo de Suiza a favor de Guerrero, suspendiendo la sanción de 14 meses provisionalmente, hizo suspirar de alivio a toda la Nación.

Vale la pena mencionar a Wilder Cartagena, jugador con menos tiempo (05 de septiembre de 2017); Edison Flores quien ha marcado 09 goles, el “Mudo” Rodriguez quién ha salido al campo 75 veces; Yoshimar Yontun, sin dejar de lado el esfuerzo de cada uno de los deportistas para llegar a la máxima celebración futbolística.

El 01 de diciembre de 2017, Perú fue ubicado en el grupo C, teniendo que medir fuerzas con Francia, Dinamarca y Australia. Y el 16 de junio de 2018, después de 36 años de espera todo Perú, rebosante de alegría y entusiasmo fijaba su atención en su equipo, que se mediría con los mejores del mundo y daría la gran batalla para traer la gran copa.

El primer encuentro fue con la selección de Dinamarca, en la hermosa ciudad de Saransk, en el estadio Mordovia Arena. El encuentro estuvo lleno de expectativas, a pesar de que la nación nórdica tiene cinco participaciones en el mundial, jugadores de un rendimiento sobrehumano como Eriksen, se depositó mucha confianza en Perú, como un voto de confianza por el rendimiento inagotable demostrado en los últimos tres años.

Afirma la hinchada del país andino, que uno de los errores durante este primer encuentro fue la entrada al juego en el minuto 62, aunado a esto, Cristhian Cuevas erró el penal del primer tiempo y un equipo enfocado en el ataque más que en la organización y la estrategia facilitó el camino para el gol anotado por Yusuf Poulsen.

A pesar de la tristeza que causa un marcador 1-0 los buenos comentarios y las palabras de aliento a la selección no fueron pocos, por ejemplo, la BBC London afirmó “Perú fue el mejor equipo”, pero el fútbol no se trata de justicia, sino de creatividad, estratégica y asertividad, cualidades que tiene el equipo, sin embargo no fue suficiente para superar a la selección danesa en este apasionante partido.

Lastimosamente, el panorama ante Francia no mejoró, con un gol marcado en el Arena Ekaterimburgo por Kylian Mbappé, de apenas 19 años, otra derrota 1-0 puso en la jaque la participación de la blanquirroja en el mundial. Solamente queda despedirse dignamente en Sochi, en el encuentro ante Australia.

