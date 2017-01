Perú rechazó amistosos contra Estados Unidos y Francia

Por: Alan Cachay

Los compromisos habrían servido como preparación para los encuentros contra Venezuela y Uruguay por las Clasificatorias hacia Rusia 2018.

Presunta falta de tiempo.

En declaraciones a Radio Ovación, el gerente deportivo del combinado nacional, Antonio García Pye, afirmó que las declinaciones se debieron a la incompatibilidad de las fechas propuestas por estadounidenses y franceses con las nuestras. “Las selecciones de Francia y Estados Unidos nos mandaron invitaciones para jugar con ellos, pero se nos complica el tema de las fechas”, sustentó.

Sin embargo, trascendidos señalan que las negativas no estarían basadas en la falta de sincronía calendaria sino en las ausencias importantes que nuestra Selección tendría en las fechas propuestas por yanquis y galos. Los mejores jugadores peruanos no podrían ponerse la blanquirroja en eso días y por esta fuerte razón, la Federación le dijo no a ambas invitaciones.

En junio sí.

De otro lado, García Pye manifestó que en el mes de junio la Selección sí dispones de fechas libres para entrenarse y sostener partidos de preparación para seguir bregando en las Clasificatorias sudamericanas. "Estamos tratando de afinar detalles para poder ver qué podemos hacer, en todo caso buscaríamos rivales para jugar esos partidos en junio", agregó el representante de la Federación.

Llaneros sin casa

Acerca del decisivo encuentro que disputaremos con Venezuela en la próxima fecha, el delegado de la Blanquirroja expresó su consternación por la falta de escenario. "Ya mandamos una carta a la FIFA y a la Conmebol para que se cumpla la normativa de conocer el escenario del partido. Sabemos que hay algunos problemas para la designación pero esperamos que se resuelva pronto", finalizó.

