Perú y Colombia en la mira de la FIFA

Por: Naty Quiñonez

El abogado Rendón acusó a los jugadores de la selección peruana y colombiana de pactar el resultado de la fecha final de las eliminatorias para Rusia 2018, partido que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Lima; ya la FIFA tiene en sus manos la denuncia y procedió a responder al abogado, dándole a entender que sus peticiones han sido escuchadas pero todo deberá ser seriamente evaluado para poder dar una sanción en caso de ser pertinente.

Con los pies en el campo y el mundial en la mira

A pesar de dicha acusación, la selección peruana se está preparando para el repechaje, el cual iniciará contra Nueva Zelanda, por ende tanto los deportistas como el resto del equipo se encuentran al margen de este caso y han decido trabajar en pro de lograr sus objetivos ya que sus choques decisivos se llevarán a cabo el 10 y 15 de noviembre del presente año, y solo de ello dependerá su paso hacia Rusia 2018.

Una denuncia que involucró a dos equipos en forma integral

Por su parte el Abogado Luis Mariano Rendón se encuentra de cierto modo optimista ya que asegura que debido al auge internacional que ha tenido el caso, la FIFA no pasará por alto la implementación de una sanción, "Lo importante es que no cabe duda que la FIFA está procesando nuestra denuncia y que habrá una decisión oficial acerca de ella. Con la visibilidad internacional que ha tomado el caso, veo muy difícil que la decisión sea no aplicar ninguna sanción. Se estaría sentando un precedente nefasto respecto de los límites éticos del fútbol", dijo elñ abogado a Emol.com.

Sin embargo, algunos peruanos que saben un poco sobre el caso piensan que no es más que un acto de desespero para poder quitar del camino a ambas selecciones que trabajaron duro para llegar a donde están, lo único que queda es esperar a que todas las pruebas sean analizadas y que se de un veredicto único y transparente de este hecho que si ha intentado perjudicar a 2 grandes equipos, puede dar un vuelco bastante interesante en caso de ser no más que una mentira.

