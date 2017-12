Me quisieron romper las piernas, cuenta Gabriel Jesús

Gabriel Jesús, el delantero del Manchester City

Te voy a romper las piernas si vuelves a driblearme así

28

Gabriel Jesús jugaba futbol para un equipo amateur en la ciudad de Sao Paulo, en uno de los torneo más físicos del país llamado Várzea, donde los jugadores entregan todo para coronarse en el torneo y conseguir más que dinero, la gloria y el prestigio en el barrio, por esa época había ido rechazado por el club Sao Paulo.

Cuenta Gabriel que en un encuentro ante el equipo “Marmajo”, que los demás jugadores lo miraban como preguntándose ¿Quién es este pequeño niño?¿Es una broma? así lo relata el mismo Jesús en una carta que envió a The Player Tribune, pero es que él era el único menor de edad del torneo.

Cuenta que cuando se le presentó la oportunidad armó una fantástica jugada donde dejó a su marcador atrás y definió un gol. Recuerda que todos lo miraban de manera desafiante como diciendo que le iban a hacer un infierno la vida. Seguidamente comenzaron a hacerle faltas cada vez que se acercaba al balón, hasta lo amenazaron con romperle las piernas si volvía a driblearle así, pero esto no lo detuvo, todo lo contrario, volvió a hacerlo, “fue como el la NBA, le partí los tobillos y los hice caer sobre sus propios traseros” cuenta Gabriel.

Gabriel continuó con su juego hasta el final colocando el marcador en 2-2 para el cierre, para luego ganar por tiros penales, pero una vez terminado el partido y en medio de la celebración, se le acercó el contrincante y le dijo, Te dije que romperías las piernas, te espero en el estacionamiento”, para Gabriel que jugar era fácil no tenía ni idea de como saldría de una pelea, pero los demás jugadores no le dejaron salir y la pelea jamás se dió y quedó olvidada.

Al cabo de un tiempo, Gabriel fue fichado por el Palmeras y ya 2016 era transferido al Manchester City, acá juega bajo la dirección del técnico Josep Guardiola, y hasta hace poco el episodio era un divertido recuerdo, pero justo cuando el futbolista voló a su país para celebrar las fiestas decembrina junta a sus familiares, decidió llegarse al banco para resolver algunos trámites financieros y fue justo allí donde se encontró con un viejo conocido

Cuando llega al estacionamiento del banco justo el hombre que le entrega el tiket, lo reconoce y le dice: “Hey, ¡pequeño niño, pequeño niño! ¿Te acuerdas de mí? The Várzea, hermano. Iba a romper tus piernas” En ese momento no sabía que hacer, cuenta Gabriel Jesús, y tomándolo como chanza le dice: Hombre, realmente iba a romper tus piernas. ¿Puedes creerlo?. Vamos hermano, no ibas a hacerlo. Sé que estabas bromeando.

Es entonces cuando aquel hombre le dice: “No hermano. No. Realmente iba a romperte las piernas. Y ahora juegas para mi equipo preferido. Te amo hermano. ¡No puedo creerlo! ¿Puedes imaginar si te hubiese roto las piernas?”. Nos reimos un rato, nos tomamos unas fotos y así terminó la historia de como casi le rompen las piernas a Gabriel Jesús, delantero del Manchester City, que junto a Neimar son la esperanza que Brasil vuelva a traer la Copa de Futbol del Mundo de Rusia para la casa del auriverde.

Fuente: > Diario Mas