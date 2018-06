Los tridentes que veremos en el Mundial de Rusia 2018

Tres jugadores que buscan la gloria en Rusia

5 selecciones buscarán que su tridente triunfe

Estamos a pocos días del Mundial de Rusia 2018, un torneo que tendrá un alcance inigualable y las selecciones buscarán el titulo que las consagre y ponga en el lugar histórico que siempre han soñado. Otras buscarán repetir la gloria y seguir demostrando que son equipos de tradiciones.

Para que un país pueda ganar la Copa del Mundo debe contar con un buen ataque, hace años era necesario contar con un buen delantero centro, que marcara los goles importantes, que metiera dentro de la red cualquier balón que se pasara por su zona. Actualmente el futbol ha cambiado, ahora los tridentes en el ataque se han vuelto una forma de ver y entender el futbol y muchos seleccionadores van a confiar en este esquema para lograr la gloria.

Los 4 mejores tridentes que veremos en el mundial

Aunque es difícil conocer cuáles serán, algunos nombres ya dejan señales de que pueden hacer una Copa del Mundo para la historia. Adicionalmente esto también deja señal de que en Rusia 2018 se verán y se cantarán muchos goles.

Argentina

Posiblemente con el tridente más completo, con Leonel Messi a la cabeza, acompañándolo con Higuain y Aguero, tres jugadores que son ídolos en su equipos y grandes referentes a ganar los trofeos de goleo en sus distintas competiciones. Messi es sin duda alguna, uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, por lo que se espera que pueda ayudar a Argentina a ganar este Mundial. Todo indica que Sampaoli confiará en estos tres jugadores para que logren meter los goles de la albiceleste.

Inglaterra

El eterno rival de Argentina en los mundiales también llevará su tridente a Rusia, este equipo cuenta con Kane, Welbeck y Sterling. Aunque seguramente Welbeck y Sterling buscarán surtir de balones a Kane, los rivales tienen que tener mucho cuidado porque estos dos velocistas también saben anotar goles y lo han demostrado en sus equipos de la Premier. Por su parte, Kane es sin duda uno de los mejores 9 del mundo y no, no es el tipico centro delantero que no se mueve del área, al del Tottenham le gusta salir a buscar balones y cuando hace falta puede posicionarse en una banda.

Brasil

Luego del bochorno que hicieron en el 2014 en su propio Mundial frente a Alemania, el equipo que ahora dirige Tite cuenta con uno de los tridentes más amenazadores del futbol y del Mundial de Rusia 2018. Neymar, Gabriel Jesus y William serán los encargados de poner la samba en la delantera de Brasil. Neymar es sin duda uno de los mejores del mundo y ahora mismo tiene toda la responsabilidad de su equipo, pero el crecimiento futbolístico de jugadores como Gabriel Jesus y William van a ayudarlo a que las marcas no se centren tanto en él y así tener más espacio para crear más peligro. Por su parte también está Firmino, el jugador del Liverpool hizo una gran temporada con un tridente en su club y puede que le pelee el lugar a Gabriel Jesus, de ser así los brasileños tendrán mucha velocidad adelante.

Portugal

El último Balón de Oro será el que comande el tridente de Portugal, Cristiano Ronaldo junto a Silva y Guedes buscarán el gran sueño de su país, su entrenador confía en ellos para que puedan ser los que marquen los goles de su equipo. CR7 y Guedes terminaron muy bien en sus respectivos clubes, ambos jugadores militan en España y cuentan con características muy similares, por su parte SIlva no logró lo que se esperaba de él en el Milan, pero su cartel lo hace mantenerse como el delantero centro de su país.

Fuente: > Los tridentes de las selecciones mundialistas