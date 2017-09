Lionel Messi aplica su venganza

Por: Neptalí Gonzalez

La Juventus llegaba al Camp Nou como un equipo a temer, aunque no ha tenido el comienzo arropante que nos tiene acostumbrado en la liga italiana, el equipo dirigido por Allegri es un candidato firme al titulo, pero el día de hoy el 10 del Barcelona dejó en evidencia todas las carencias que tienen los de Turín.

Dybala había declarado días antes que era difícil jugar con Messi, pero parece que el uruguayo Suarez no piensa lo mismo, precisamente en una combinación con él llego el primer tanto del argentino, quien jugó con Luis para que este pivoteara y le devolviera el balón a Lionel, quien definió de manera precisa para poner el partido desde ese momento en un trance que no se escaparía.

Valverde respira en este comienzo

A pesar de que el técnico del club catalán no quería que Neymar se fuera y cuando este por fin firmó con el PSG se sintió un vacío en la plantilla, Messi está haciendo un gran trabajo para que el español que dirige la plantilla por primera vez pueda tener un comienzo tranquilo y seguro.

La llegada de Dembele no ha llenado completamente el puesto que dejó Neymar en los corazones de los fanáticos, pero seguramente las actuaciones que está teniendo el crack argentino si están haciendo olvidar a quien posiblemente iba a ser el sucesor de Messi en el Barcelona.

El Chelsea, Bayer y Man. United resuelven sus partidos con tranquilidad

Esta primera jornada fue muy positiva para los favoritos, el Chelsea, Bayer y el Man. United salieron victoriosos de sus partidos. Los de Conte lograron una victoria abultada de 6 goles por cero, dejando claro que van muy en serio por la orejona, este es el trofeo que le han encomendado al italiano ganar.

Por su parte los alemanes y los de Mourinho resolvieron sus encuentros con 3 goles a favor cada uno, James por fin debutó para los dirigidos por Ancelotti y por su parte Mou vio como Pogba salía lesionado del encuentro. El club informó que aun no hay un reporte oficial y que esperan el francés se recupere pronto de su lesión.

El equipo que dirige Simeone si se estrelló en Roma, el club italiano y los de Madrid no pasaron del empate a cero goles, aunque el equipo de la capital de España salió con un poderío en la delantera, no lograron abrir el marcador y regresarán con un punto que para Simeone no parece ser molestia.

