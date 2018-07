Las polémicas de Rusia 2018

En este mundial se demostraron los atributos de cada equipo.

Un mundial lleno de sorpresas.

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 fue la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA.

La primera noticia que dio de que hablar en esta copa del mundo se dio un día antes de la inauguración oficial donde se dio a conocer que Julen Lopetegui, quien era técnico de la Selección de España, unos de los favoritos para este mundial , fue destituido tras conocerse su negociación para dirigir al Real Madrid después del Mundial días después que el DT del club ganador de la Champions Leage 2018 Zinédine Zidane decidiera dejar el equipo; revolucionando así las noticias previas a la inauguracion de la copa. De este modo iniciaron la polémicas sin dejar atrás las ausencias notables de selecciones favoritas en este mundial de Rusia 2018 donde selecciones históricas como Holanda, Italia, Chile y Estados Unidos, fueron eliminadas durante las eliminatorias y no alcanzaron a obtener los puntos suficientes para ganarse un cupo por la lucha de la copa mundial; aunado a esto figuras mundialistas como Dani Alves, de Brasil; Sergio Romero, Manuel Lanzini y Emanuel Mammana, de Argentina; Frank Fabra, de Colombia; Laurent Koscielny, de Francia; Oxlade Chamberlain, de Inglaterra; Danilo Pereira, de Portugal, y Lars Stindl y Emre Can, de Alemania tampoco fueron convocados para la competición por problemas físicos donde para muchos esto marco la diferencia en este mundial para sus selecciones. De igual manera como algunos seleccionadores no llegaron a su cita en este mundial otros como Armando Maradona dio mucho de que hablar con su presencia en apoyo a su albiceleste donde se le noto eufórico y muchos se atreven a decir que fuera de sus cabales; La FIFA hartándose de su actitud anti deportista podría dejar de pagarle por estos últimos escándalos los privilegios que tiene el 'Pelusa' sin escatimar gastos pagados por la FIFA, es que se han revelado los mareantes privilegios del 'Pelusa' al servicio del organismo de fútbol: viajes, hoteles de lujo, comidas pagadas entre otros. Los rumores de peligro también rondaban este mundial tras los conflictos bélicos entre Estados unidos, Francia, Reino Unido y Siria mantuvieron en tensión esta celebración futbolista, ya que de seguir los ataques se veían en peligro las selecciones participantes, mas sin embargo termino sin novedades mas que unos cuantos fanáticos interfiriendo en dos partidos; el mas relevante fue en en la Final de Francia y Croacia donde cuatro integrantes de un grupo activista denominado Pussy Riot interfirió dicho partido, las cuatro personas sorprendieron a los miembros de la seguridad del campo en el minuto 52 del partido al saltar al césped cada una por un lado. Los agentes reaccionaron con rapidez y poco después fueron retiradas del terreno de juego, El encuentro, con 2-1 para Francia en ese momento, tuvo que detenerse hasta que las chicas fueron desalojadas, pero continuó con normalidad poco después. no ha sido la primera vez que este grupo se hace notar ya que tres miembros de Pussy Riot fueron encarcelados en 2012 por llevar a cabo una protesta contra el presidente Vladímir Putin en una iglesia, y desde entonces la banda se ha convertido en un símbolo contra el Kremlin. Poco después de que se produjera el incidente en la final, el grupo publicó un comunicado en Facebook pidiendo la "libertad de los prisioneros políticos, libertad de expresión en Internet, libertad de manifestación" y que se permita la "competencia política" en el país. De esta manera transcurrió el mundial de fútbol celebrado en Rusia con cifras incalculables de gastos para la reestructuracion de los estadios e instalaciones donde fueron disputados los partidos, concluyo con el ganador indiscutible Francia, dejando sub campión a la selección que se gano el cariño de muchos en el mundo Croacia y así a muchos mas tras ellos, un mundial polémico pero concluido con el mejor ambiente deportivo que reúne al mundo en su celebración.

