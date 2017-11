Paolo pueda ser inhabilitado de jugar al fútbol por 4 años.

Por: Andrea Risco

No le quitemos el crédito al oreja Flores, Farfán, Cueva, Gallese, Trauco, Corso, Araujo, etc.

Todos los medios hablan del tema del famoso antidoping y la posibilidad de que Paolo pueda ser inhabilitado de jugar al fútbol por 4 años, algo que ha alarmado al 90% de peruanos que volvieron a creer en su selección y es en gran parte gracias a este " guerrero" que siempre le puso garra y corazón en las buenas y malas.

Pero la selección peruana es un equipo Paolo es importante pero el equipo son todos no le quitemos el crédito al oreja Flores, Farfán, Cueva, Gallese, Trauco, Corso, Araujo, etc.

La prensa sensacionalista da a entender que sin Paolo estamos perdidos y no es así, todos los muchachos están en la misma capacidad para lograr grandes cosas ya han llegado muy lejos , están a un paso de lograr el objetivo y es momento de demostrarse a ellos mismos y a todo un país que son capaces de realizar grandes hazañas y convertir situaciones complicadas en situaciones extraordinarias , el mejor respaldo que le pueden dar su capitán y líder es sarcarse la mugre en esos dos partidos que quedan y lograr el objetivo que es llegar al mundial después de 36 años , la unión hace la fuerza.

Esperemos que así sea el Perú los seguirá apoyando y si no es así sigan trabajando y aprendiendo cada día y preparen a los jugadores desde chicos para que puedan dar la talla cuando lleguen a jugar en la selección y formen un equipo de líderes para que no dependan de uno solo, porque la selección no es Paolo Guerrero, la selección somos todos.

