Gonzalo Núñez: Ya no es problema del entrenador, es problema de jugadores y de calidad

Gonzalo Núñez indignado por errores de Gareca tras derrota ante Chile

Más datos

El periodista deportiva Gonzalo Núñez fue muy crítico con Ricardo Gareca por las decisiones que tomó durante la derrota de la Selección Peruana ante Chile.

4783 2

“Para la lectura de cualquier persona en la calle, el señor Ricardo Gareca está por encima del conocimiento de los hinchas. Como vas a poner a (Carlos) Lobatón que es una tortuga embarazada. Ya no puede con el ritmo internacional. Chile nos metió una baile en el primer tiempo”, declaró Gonzalo Núñez en su programa de Radio Exitosa sobre el técnico de la Selección Peruana.

Gonzalo Núñez señaló tres errores en los que Ricardo Gareca cayó y permitió la victoria de Chile ante la Selección Peruana. “Primero es poner a (Carlos) Lobatón. Después poner a (Irven) Ávila y por último sacar a (Renato) Tapia tras el empate porque quería ganarlo”, indicó el periodista deportivo.

Lejos de pedir la renuncia de Ricardo Gareca, Gonzalo Núñez fue enfático al afirmar que la solución para la Selección Peruana no es cambiar de técnico, porque ya han pasado casi 10 entrenadores y no se ha podido conseguir la clasificación al Mundial.

“Ya no vendan las Eliminatorias. Ya son como 9 técnicos ¿Son culpables? Ya no es problema de entrenador. Es problema de jugadores y de calidad”, opinó Gonzalo Núñez tras el Perú vs Chile.