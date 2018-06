Farfán no jugará contra Australia en Rusia 2018

El delantero peruano Jefferson Farfán quedó inconsciente después de un duro choque con un arquero.

Farfán fue hospitalizado, pero a está mejor.

El delantero de la Selección Peruana, Jefferson Farfán se despidió del Mundial Rusia 2018 con un mensaje de aliento a sus compañeros.

A pesar de que ya la selección quedó eliminada del magno evento, se van con la frente en alto por su juego limpio y apasionado, dejando todo en el campo y dejándole a la fanaticada la certeza de que no pasará mucho tiempo para una nueva clasificación.

Sin embargo, durante un entrenamiento en el Arena Khimki de Moscú, “La Foquita” sufrió un accidente preocupando a sus compañeros, al técnico Ricardo Gareca y a toda la fanaticada peruana. Al chocar con el jugador sub-20 Jerry Ramirez, perdió el conocimiento y cayó al piso.

Su compañero, Anderson Santamaría relata su preocupación al momento del accidente, afirma que el jugador no movía las piernas ni los brazos y solo parpadea con los ojos en blanco, a los pocos minutos recuperó el conocimiento, y los paramédicos dieron certeza de que Farfán se encontraba fuera de peligro.

Según informes médicos, Farfán sufrió un traumatismo encefalo craneano, esto es la alteración de la función neurológica a causa de un golpe externo causando un deterioro funcional cerebral. Afortunadamente, el que sufrió la querida Foquita no fue grave, y se encuentra recluido en Moscú en donde se le practican pruebas de despistaje y se mantiene bajo observación.

Y aún si, la preocupación de Jefferson era ir Sochi, para enfrentarse con Australia y darle un juego inolvidable a sus compatriotas que gastaron sus ahorros, vendieron sus casas, engordaron 25 kilos para comprar tickets para personas con movilidad reducida, se trasladan pidiendo aventón, se hospedan en casas de familia y hacen todo lo inimaginable para poder disfrutar en vivo la reaparición del equipo inca en el mundial.

Esta posibilidad queda descartada, el jugador estará recluido hasta que tengan los resultados de las pruebas realizadas y quede descartado cualquier peligro, por lo que se encuentra muy triste, según declaraciones de Santamaría.

Las muestras de cariño de sus hermanos de juego no se han hecho esperar, Paolo Guerrero en su cuenta de instagram postea “Hermano ya pronto estarás con nosotros! Todo va estar bien, solo fue un susto. Dios va continuar bendiciendote". Ambos jugadores tienen una relación bastante cercana, no nos extrañamos del afecto y la preocupación demostrada por Guerrero.

Celebridades como la actriz Vanessa Jeri, Jazmín Pinedo y Angie Arizaga demostraron su apoyo a la blanquirroja, defendiendo su actuación m? allá de los resultados y rezando por la mejoría del querido jugador lesionado.

Por su parte, Jefferson Farfán se manifestó a través de sus redes sociales “Hola a todos. Gracias mil gracias por tanto apoyo , fue muy duro el momento que pase el día sábado. Pero solo me quedaré en mi mente con el total apoyo que me brindaron todos mis compañeros y los médicos, la selección completa. Quiero reiterar mis agradecimientos a todos por las muestras de cariño y afecto: amigos, familiares, conocidos, desconocidos, etc. Gracias a Dios estoy estable al lado de mi madre y mis hijos. hora solo queda recuperarme pensar en mi salud y en mi familia. Moría por estar con mis compañeros este último juego, pero por recomendaciones médicas es algo imposible y solo me queda apoyar a mis compañeros y al cuerpo técnico desde la clínica. Confío mucho en ustedes, equipo ¡Sé que nos van a dar una alegría! Y recuerden algo, esto es el gran comienzo de lo que se viene para nuestra selección. Arriba Perú carajo”

Fuente: > Natasha Quiñonez