Escucha Live It Up… La canción del Mundial

Esta es la canción del Mundial de Rusia 2018

Dos días para que comience el Mundial, Rusia esta lista para albergar el torneo de futbol mas importante del planeta, los europeos cuentan con una planificación perfecta.

En esta línea hay que mencionar el nuevo himno que se escuchara en todas las radios a nivel mundial. La nueva canción del Mundial ya tiene su video y es oficial.

Siguiendo la línea de Shakira y Pitbull

Este tema sigue una línea musical que la FIFA ha venido implementando desde que la cantante colombiana era la encargada del tema de futbol hace ocho años atrás, en aquel entonces Waka Waka fue el tema interpretado por la cantante.

En el 2014 Pitbull fue el encargado, el cubano reinaba en la música para ese entonces, esto hizo que el gran jefe del fútbol se fijara en el para que fuera el autor y principal cantante de la canción de Brasil 2014.

Lo cierto es que la fusión de instrumento se ha hecho muy importante en estos tema y así como ahora podemos disfrutar de Live It Up.

El tema más recordado de los mundiales

Este galardón se lo lleva Ricky Martín, el boricua es hasta los momento el cantante más recordado cuando se habla de una canción para el Mundial. Ricky interpreto “La Copa de la Vida” en una versión que tuvo como nacimiento en el tema “Un, dos, tres María”.

Desde ese entonces nunca canción ha podido quitarle el trono a este cantante, aunque han existido temas muy significativos, por ahora “La Copa de la Vida” sigue siendo el tema favorito de los seguidores del futbol. Algo en particular de este tema es que fue grabado en dos idiomas, en ingles y español, por lo que su impacto musical fue mucho más grande.

Live It Up de Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi

Este nuevo tema fue producido por Diplo, dj y productor de exitosos temas, las voces son reconocidas, Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi le dan vida al tema que pondrá a bailar a más de uno en Rusia 2018

Fuente: > Live It Up la cancion del Mundial