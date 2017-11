Brasil infunde respeto camino de Rusia

Soltanto le OLIMPIADI PER NEYMAR: incred (CC BY 2.0) by NazionaleCalcio

Por: Carlos Cruz

31

Los brasileños sonríen de nuevo con el balón en los pies evocando de nuevo a ese ‘jogo bonito’ que tantas alegrías les dio en el pasado. Por razones de diversa índole, Brasil ha jugado a otra cosa desde que la generación de Roberto Carlos y Ronaldo se despidió del equipo nacional, pero todo ha cambiado desde que Tite asumió el cargo en mitad de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia. El seleccionador ha dado libertad absoluta a las estrellas para que den rienda suelta a la imaginación, regalando el equipo nacional espectáculo puro con él al frente. Le ha cambiado la cara a un Brasil más preocupada en exhibir su talento que en la táctica y en las labores defensivas, reflejándose en la trayectoria de Brasil en los 16 encuentros de la era Tite, en los que Brasil solo ha chocado de bruces con la derrota en una ocasión.

Duelo para la revancha con Alemania

Ante la mala imagen ofrecida en la última Copa América, la Confederación Brasileña de Fútbol optó por poner fin a la etapa un tanto oscura de Dunga para retornar a sus raíces con el nuevo técnico. Tite ha conseguido que la calidad de la generación de Neymar empiece a brillar sobre el verde al acertar en todas sus decisiones porque ha dado al del PSG los galones que le negaron en el Barcelona y que reclama en su nuevo equipo. Con Neymar feliz, la orquesta no desafina nunca y Brasil se crece en cada función. La victoria ante Japón por 1-3 solo es un ejemplo más de que Brasil va directa a por su sexta corona en Rusia y aún tiene un último acto ante Inglaterra porque la pentacampeona del mundo bajará el telón al 2017 en un estadio tan emblemático como Wembley frente a Ios británicos.

Bien es cierto que la prueba de fuego será el 27 de marzo ante Alemania. Habrá ocasión para la revancha por aquel 7-1 y también para demostrar que las diferencias entre una y otra selección a día de hoy nada tienen que ver con lo que se vio aquel fatídico 8 de julio de 2014 en el estadio Mineirao de Bello Horizonte. Y es que Alemania es la otra gran aspirante al trofeo Jules Rimet, tras cerrar la fase de clasificación con pleno de victorias y mostrar al mundo en la Copa Confederaciones que con jugadores de segunda fila es capaz de competir tan al más alto nivel. Tal vez en unos meses asistamos a la final anticipada de Rusia. El tiempo lo dirá.

Fuente: > Carlos Cruz