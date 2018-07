Bélgica y Francia se juegan un cupo en la Final

Belgica y Francia se disputan un cupa para la gran final del Mundial

Bélgica y Francia quieren jugar la Final del Mundial

90

Europa parece estar dominando el futbol mundial y en Rusia 2018 se ha comprobado de nuevo esta teoría, lo que ocurrió en el 2006 ha vuelto a pasar, una semifinal con puros países europeos.

Bélgica y Francia abren la primera de las dos semifinales, dos países que buscarán alcanzar una final pero ambos con un juego muy similar, enfocado en el ataque y con futbolistas muy revulsivos.

Por su parte Bélgica ha alcanzado un escalón importante, esta generación de futbolistas con la que cuentan ha dado mucho de que hablar, jugadores como Hazard, De Bruyne, Lukaku, Carrascos, entre otros. Son futbolistas de elite que militan en importantes equipos de las mejores ligas del mundo, especialmente en la inglesa.

Francia es una selección renovada, jugadores muy jóvenes pero que figuran para ser los próximos balones de oro del mundo, futbolistas como Mbappe o Dembele, están ahora mismo en una edad muy temprana pero con un presente muy brillante.

Cómo jugará la Bélgica de Martínez

El entrenador español, “Bob” Martínez tiene una tarea importante luego de que Meunier viera su segunda amarilla en el encuentro pasado, el defensa no podrá estar en el once y esto puede obligar a su entrenador a pasar de una defensa de tres a un 4-4-2. Precisamente Martínez ha confesado que no piensa abandonar su juego pero esta baja puede que lo haga cambiar de opinión, así mantendría la estabilidad ante una Francia que está obligada a ganar.

Francia con deseo de repetir

El país galo ha armado una generación realmente increíble, Griezmann es actualmente el abanderado pero sin duda cuenta con jugadores a su alrededor muy completos y muy capaces para que puedan alcanzar una final de nuevo.

Mbapeé parte como el jugador a tomar en cuenta, aunque en los cuartos de final no jugó como se esperaba, el futbolista del PSG es sin duda una de las piezas claves de esta selección y su entrenador seguramente le dará la responsabilidad necesaria.

Otro jugador importante será Kante, el llamado a tapar a De Bruyne, Hazard y compañía, será muy importante para los galos si desean pasar a la siguiente ronda para disputar el partido más importante.

Posibles alineaciones

Francia: Hugo Lloris; Lucas Hernández, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Benjamin Pavard; Ngolo Kanté, Paul Pogba; Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; Olivier Giroud.

Belgica: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Eden Hazard; Romelu Lukaku?.

Loading...

Fuente: > Belgica y Francia se juegan un cupo en la Final