Rusia vs Arabia Saudita

Previa del partido entre Rusia vs Arabia Saudita

70

Llego el día más esperado, comenzó el Mundial de Rusia 2018 y el mundo estará un mes (hasta el 15 de julio) concentrado en lo que ocurra en el país europeo. El partido inaugural lo jugará la anfitriona vs Arabia Saudita por el grupo A, siendo este el partido que de comienzo al torneo deportivo más visto en el mundo.

Previa del Rusia vs Arabia Saudita

Rusia es un equipo que no ha terminado de convencer a sus aficionados, muchos consideran que el equipo no pasará de ronda y si lo hace no será como primera de grupo, lo que le garantiza un rival más fuerte (aunque en el Mundial todos son fuertes). El equipo Ruso no ha logrado victorias desde octubre del 2017, ha venido de más a menos.

Los locales tendrán ahora la difícil misión de jugar frente al siempre peligroso Arabia Saudita, aunque estos tampoco han jugado como lo esperaban sus fanáticos. El actual entrenador Pizzi se ha visto envuelto en bastantes críticas desde que entrena al equipo asiático y tendrá que hacer lo posible por borrar esa mala imagen en estos primeros partidos.

En los últimos tres amistosos que han jugado los de Pizzi, han perdido, frente a Italia cayeron 2 a 1, luego Paraguay les ganó 3 a 0 y finalmente Argentina cerró la mala actuación de Arabia ganándole 2 a 1. Lo positivo es que el equipo (quitando a Paraguay) ha perdido los encuentros por la mínima, algo que demuestra que pueden dar una sorpresa.

Alineaciones probables

Akinfeev, Kudriashov, Granat, Neudstadter, Samedov, Golovin, Dzagoev, Erokin, Zhirkov, Smolov y Miranchuk.

Al-Muaiouf, Al Harbi, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Otaif, Al Jassim, Al-Shehri, Al Dawsar, Al Faraj y Al Sahlawi.

Loading...

Fuente: > Arranca el Mundial Rusia vs Arabia Saudita