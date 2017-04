Una breve recopilación del cerebro a través de la historia

Por: Valeria Chuquimez

Si bien el cerebro humano has sido objeto de estudio desde tiempos inmemorables, los campos en los que fue analizado no fueron puramente científicos ya que en primera instancia fue estudiado por filósofos.

Comenzando por Aristóteles quien pensaba que el cerebro servía únicamente para enfriar la sangre y que la mente residía en el corazón, para él, el cerebro no era más que un órgano inmóvil, grasiento, frío, aparentemente inútil. En su lugar, consideraba más lógico hacer responsable al corazón de la función mental ya que este se encuentra en la parte central del cuerpo, se mueve, es caliente y bombea sangre. Sus posturas pudieron no ser un 100% verídicas pero debemos tener en cuenta su metodología, la observación. Es decir, observó que el corazón se movía y que si queda inmóvil el ser muere; al practicar disecciones verifico que bombea sangre que era considerado “el líquido de la vida”; además la disección también le permitió notar que algunos seres inferiores- como los insectos- son capaces de vivir sin cerebro, y a estudiar embriones como el del pollo en un huevo, vio que este desarrolla primero el corazón al cerebro. En base a todas estas observaciones mantuvo un aposición cardiocéntrica, considerando al corazón el órgano mas importante del cuerpo, postura que tuvieron los griegos, mesopotámicos, sumerios, hebreos e hindúes.

Por otro lado, en la Grecia clásica encontramos a Hipócrates, el padre de la medicina, quien rechaza la posición de su época, en la que los dioses eran responsables de las enfermedades y el corazón el centro de la actividad corporal, para Hipócrates el cerebro era el principal controlador del cuerpo y en él se encontraba la mente, por lo que llegó a la conclusión de que los trastornos mentales son enfermedades cerebrales.

Varios siglos más tarde, en la época del Imperio Romano tenemos a Galeno, él llega a ser médico de la corte y tenía como ejemplo intelectual a Aristóteles e Hipócrates, a pesar de no compartir la visión cardiocéntrica de Aristóteles de él rescata que “nada debe ser aceptado si no es experimentado a través de los sentidos”. Es importante tener en cuenta la situación en la que estos estudiosos se encontraban ya que al igual que en los tiempos de Aristóteles e Hipócrates, Galeno tenía prohibido disecar cuerpos humanos, por lo que recurría animales. Se sabe que para estudiar el cerebro usaba bueyes, y comprobó que el cerbero de un animal vivo está caliente, no frío como Aristóteles afirmaba, también lo refutó negando que el corazón era el centro de control del cuerpo ya que noto que los nervios de los ojos y demás sentidos de dirigían hacia el cerebro. Los nervios recibieron mucha atención de parte de Galeno, él creía que los nervios eran huecos y por ellos viajaban “espíritus animales” que iban del cerebro hacia todo el cuerpo, por lo que estos espíritus eran los responsables de todas las funciones que realiza el ser vivo.

