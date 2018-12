Un ritual para la Prosperidad que si funciona.

Prosperidad

En principio debes tener en cuenta…

La fe en ti mismo, es sumamente primordial, tu cuerpo vibra en energía de diferentes calibraciones y ondas.

Así como lo oyes, si tú no crees en que este ritual te ayudará a tener Prosperidad, simplemente no lo hará, por lo cual debes tener la total convicción de que lo que estás haciendo, es lo que necesitas para atraer dinero y prosperidad. No importa lo que los demás te digan, no importa lo que otros piensen o comenten, tu solo debes estar enfocado en esta verdad que te iluminara el camino para obtener prosperidad.

Todo parte de las energías, de ser posible, antes de realizar el ritual, limpia el ambiente, perfuma y aromatiza el lugar donde realizaras la puesta de los elementos que se necesitan para este extraordinario ritual, utiliza los mejores productos o los que tu consideres son los mejores y sobre todo, ten las energías positivas para que atraigas lo mejor y en armonía.

Necesitarás de tranquilidad, paz y armonía.

Tu mente debe estar tranquila, en armonía y en paz, necesitas tomar una hoja y un lápiz, para allí empezar a expresar todo lo que tú consideres que debes sacar de ti, antes de empezar el ritual. Pero, ¿cómo hacerlo?

Es muy sencillo, simple y llanamente, pon por ejemplo, en la hoja, “Perdono y me perdono amorosamente por haber dicho… o hecho… tal cosa”; también puedes decir “Libero mi mente de todo lo negativo”, “Libero mi espíritu de cualquier error…” “Todo lo puedo, porque tengo las energías del amor, del perdón, de la luz de la creación…”y por allí sigues hasta que sientas que ya quedaste libre, limpio, sereno, en paz, en armonía, en tranquilidad. Puedes llenar tantas hojas como creas que sea necesario, no te limites, solo tú sabes cuál es la medida de lo correcto, para sanarte y para liberarte, además siempre sabes que necesitas sanar, que necesitas liberar, que necesitas agradecer, que necesitas armonizar y sobre todo que necesitas prosperar. También puedes hacerlo con la Meditación Práctica

Un dato muy importante es que de ser posible, hazlo antes del 21 de Diciembre, para que así puedas aprovechar de las energías que están en el aire, hasta ese día y las del propio día 21.

De verdad que sé honesto contigo mismo, no hagas trampa y con esto me refiero a que dejes algún rencor, miedo, perdón o cualquier cosa que pueda atormentarte, porque simplemente, no te servirán los otros pasos, del rito de la prosperidad. De la misma manera no debes saltarte este paso, porque se anula automáticamente los beneficios que puedes obtener con éste Ritual de Prosperidad.

¡LUEGO DE ESTO, YA ESTÁS LISTO PARA EMPEZAR A HACER EL RITUAL DE LA PROSPERIDAD!

Si es hora de hacer este ritual, no te compliques mucho y más bien ocúpate en lo que necesitas:

Mínimo éste ritual se realiza por 7 DÍAS SEGUIDOS, si fallas uno, simplemente debes comenzar desde el principio, no se vale saltarse ningún día o continuar como si nada si fallaste en uno de los días. Siempre ten en cuenta realizarlo a una misma hora, con las mejores ganas y con nuevas y renovadas energías cada día, como si cada día se recargaran de energías y te vas llenando hasta sentir el éxtasis en el último día y que estas energías perduraran por todo el tiempo que así tú lo determines. Sin duda alguna tú debes anular cualquier pensamiento negativo, por eso hiciste lo de las hojas anteriormente descrito.

Necesitaras para este Ritual de Prosperidad:

Una mesa donde colocaras un candelabro, un plato para colocar una carta y los billetes, 7 Velas de color verde, 7 inciensos de Cerezo (Puedes usar de Sándalo, Mandarina o Buena Fortuna también) y 49 Billetes de alta denominación (El de tu preferencia, pueden ser de papel sin valor moneda o de juegos de mesa)

Cada día enciende la una vela y déjala encendida hasta que se apague, enciende un incienso cada día y dale 49 vueltas alrededor de la vela diciendo: “Yo Soy la Prosperidad Infinita, que suple, que me sostiene, que me alimenta, que llena mi vida haciendo que yo tenga todo lo que en bien desee, para el bien mío y de los que están a mi alrededor” Gracias Padre que ya me escuchaste y siempre me escuchas.

Al terminar de decir la oración, colocarás una carta cada día, en donde mencionaras tus deseos y 7 billetes cada día, diciendo: “Venga a mí la Prosperidad, Venga a mí la Prosperidad, Venga a mí la Prosperidad”, por cada uno de los billetes que colocas.

Si sigues al pie de la letra y lo haces con fe y honestidad, este RITUAL DE PROSPERIDAD, te atraerá todas las bendiciones de Prosperidad y Abundancia que tú mereces.