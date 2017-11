Sobre «El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales» de Juan José Pujadas

Por Raúl Allain

Mediante el discurso de la obra podemos afirmar que en el enfoque cualitativo preponderan varios métodos, dentro de los cuales encontramos al método biográfico que se inicia en 1920. Es en este contexto que se emplea Historia de Vida, la cual tiene como objetivo detallar la narrativa de un persona la cual es recolectada por un investigador en específico, conteniéndose así una versión final, además de un agregado de registros documentales y senda entrevistas a las personas que puedan vincularse con el sujeto biografiar, es así en la Historia de Vida se desarrolla un caso único, en otra palabras una sola persona biografiada.

Técnicas de la Historia de Vida e Historia Oral forman parte del método biográfico y estas incluyen determinados instrumentos para de cierto modo recavar las narraciones biográficas y autobiográficas que son las entrevistas. En donde ha surgido un auge preponderante en la aplicación de las técnicas biográficas es en España, es por esta causa que en los últimos veinte años ha sido abordada por la Antropología, Sociología, además de la Psicología. Podemos hacer una ejemplificación histórica en relación a la corriente positivista que resurge de entre la deshumanización que acaece en la investigación científica.

La Historia de Vida hace referencia al tratamiento de una vida a modo de historia, pues se tratan de relatos en donde secuencialmente se van sucediendo aquellos sucesos que ganan mayor significancia, y que luego de ser dichas se requiere ordenarlas de tal manera que ganen coherencia en relación al discurso del discursante que sienta mayores bases para la investigación. En la Historia de Vida podemos afirmar que se desarrolla un caso único de una persona relevante, las historias que conforman su autobiografía, y es cuando se investiga que se ahonda en el pasado del informante, siendo la muestra una sola persona, el rango es intensivo, la entrevista se abre por mayor profundidad, siendo la evidencia la experiencia de cada persona y el tipo de la evidencia, testimonial.

‘Biografía’ y ‘autobiografía’ son utilizados para rescatar la información en las técnicas del método biográfico, por lo que podemos definir a la autobiografía como el desarrollo del discurso propio que es dicha por el mismo protagonista, y la biografía es el planteamiento de la vida del protagonista que puede ser evidenciada en documentos, entrevistas al biografiado y las demás personas que se han relacionado con su torno a lo largo de la historia en particular.

El autor hace una clasificación de las Historias de Vida en relación a los documentos que no son propios del investigador durante el desarrollo de la investigación, son: 1) Autobiografías, 2) Diarios personales, 3) Correspondencias, 4) Fotografías, películas, videos u otro registro iconográfico y 5) Registros biográficos mediante encuesta. La Historia de Vida puede consistir en un único relato, cruzados o paralelos. Es en base a estas investigaciones que Robert Dilts consigue obtener información sobre la vida de personajes excepcionales que ya habían fallecido y así infiere mediante sus documentos las narraciones debidas para construir un modelo casi perfecto como sucedió con Mozart, expresado en el libro de las estrategias de los genios. De esta forma ilustrados nos podemos permitir asentarnos seguros en el tipo de técnica más propicia que se debe emplear para desarrollar exitosamente la investigación cualitativa elegida.

Desde la perspectiva histórica el método biográfico es utilizado como mencionamos en la Sociología, así como para la Antropología Social que emplea la biografía etnográfica, para esta se requiere de saber diferentes lenguas, dialectos e idiomas propios de los grupos en donde se va a desarrollar la investigación y pues particularmente se necesita cohabitar estos lugares de estudio. Es así que los materiales biográficos reflejan la cultura.

Los relatos biográficos poseen algunos inconvenientes, pero también ventajas. Ejemplifiquemos: en los primeros planteamientos ayuda en la formulación de la hipótesis mediante el discurso por el carácter fructífero del testimonio del informante, se resuelven las preguntas que surgen del quehacer científico, de la encuesta, entrevista o cualquier otra técnica, en la etapa de conclusiones, así el desarrollo, planteamiento de uno o más entrevista biográficas sirve certeramente como control de los resultados y publicación de resultados de una investigación. La Historia de Vida es la mejor forma de plasmar para el lector y así pueda comprender todo ámbito del universo que se estudia. Los inconvenientes pueden hacer referencia a: 1) El hecho de encontrar informantes no se facilita porque no están dispuestos poseyendo una historia buena que contar, 2) Dificultad para completar los relatos biográficos, 3) Dificultad para controlar la información que se obtiene, 4) Impaciencia del investigador por causa de la lentitud del informante y la presión de este en las sesiones de entrevista, 5) Seducción que puede ocasionar un relato biográfico efectista ya en determinadas ocasiones una buena Historia de Vida no es efectiva ni representativa porque debe adaptarse a los juicios de validez que debe atañirse al objetivo de investigación, 6) También atañe a la representatividad, es decir que el relato sea correspondiente a la persona que ejemplifica un determinado tipo social, definido antes), 7) Juzgar al informante, creyendo que su discurso no es sincero, 8) Creer que son solamente un relato basta en la recolección de datos e implica la evidencia necesaria para lograr un análisis objetivo sobre la investigación, por esto la información que debe destacar deber ser la que se recava después de la primera sesión o entrevista que no sea formal, 9) Los científicos o estudiantes deben tener una norma para saber qué hacer con el centenar de páginas resultantes de una encuesta biográfica, 10) En la presentación de resultados las transcripciones de las narrativas deberán ir como anexo para demostrar veracidad.

La Historia de Vida sólo es aplicable si el relato biográfico es sumamente rico y atañe verdaderamente a una persona única, inclusive puede poseer pocas pautas, siendo la función del investigador estimular al biografiado para que brinde resoluciones, respuestas claras, precisas en tiempo explicando claramente la temática que se investiga y mediante los cuales transcurren disímiles episodios biográficos por que sigue la recolección de los discursos propios de las entrevistas.

