Preparando los regalos de Navidad.

Los Regalos de Navidad

¿QUE REGALAR EN LAS NAVIDADES?…

He allí un gran dilema y de verdad es cierto, es que tú quieres ser cortés con aquellas personas que fueron un sol, contigo y deseas darle un Detalle de Navidad, que les recuerde que realmente son parte de ese grupo de personas que admiras y quizás quieres.

¡NO TE COMPLIQUES Y DE UNA VEZ POR TODAS SIGUE ESTAS LÍNEAS!…

Los regalos son una expresión de tu cariño, admiración, amor, afecto y agradecimiento por las personas que nos interesa, pero tampoco hay que tomarlo muy a pecho o a la ligera, es decir, ni tan tan, ni muy muy. Aunque suene raro, no hay que tomarlo como una expresión literal de nuestros sentimientos, un regalo es un presente que tú haces con mucho afecto y cariño, de allí a que la otra persona que reciba no lo tome bien, no le agrade o no le importe, ya queda de parte de esa persona. Preocúpate por sentirte bien tú mismo, con lo que regalas.

Piensa que lo que regalas es lo que tú usarías, tomarías, te colocarías, es decir, que es para ti, y que por supuesto no debe ser nada de mala gana, de mala calidad, sin sentido o sin gusto. Recuerda uno de los Secretos de los Regalos, es pensar que el presente que regalas, es para ti o para una persona muy querida.

No seas tacaño a la hora de compartir un regalo, recuerda que manos van para que manos vengan, pero recuerda que tus finanzas son tu prioridad, por lo tanto tampoco es que debas quedarte sin un centavo solo por dar lo que no tienes.

Cuando compres un regalo y lo estés envolviendo, recuerda a esa persona que le regalaras el presente, siente la magia de como aquella persona lo recibirá, aunque no debes hacerte expectativas, esta es una expresión de poder muy altísimo, que hace que ese presente se llene de energía de amor, paz y la calificación que tú le quieras dar, recuerda que somos energías que vibran, fluyen, se renuevan y regresan, que somos Celebración, si así lo deseamos.

Servir es dar, regalar lo mejor de uno y compartir con otros en bien y por el bien en conjunto, por lo tanto, regala tus servicios, en estas épocas, puedes hacerlo como tú lo desees, si eres bueno para cantar ofrece un villancico, o tus palabras para la oración o tus palabras para dar un discurso o leer una carta que motive a los demás y a ti mismo, ofrece tus manos para colaborar para hacer labores manuales, gastronómicas, entre muchas otras, tu sabes en donde eres bueno y como puedes servir y regalar.

Regala de corazón, por convicción y no por intención, es muy probable que te estés preguntando, pero que puedo hacer si yo ni quería participar en los intercambios del trabajo. Bueno aun así, tomate el tiempo para regalar desde el corazón y no lo veas que es algo obligado, recuerda que la intención siempre se devuelve y por lo tanto debes calibrar esas intenciones con paz y armonía para todos sin limitaciones.

Recuerda que tu vida es un regalo, así como te han permitido estar en este mundo, permítete disfrutar de el y hacer que tu mundo, tu vida y tu espacio, sean cada día mejor y CELEBRAR LA VIDA CON GUSTO ES UN ACTO DE REBELDÍA QUE TE LLENARA DE MUCHA FELICIDAD.

Alégrate por regalar, así sea tu sonrisa, tus oídos, tu voz, tus miradas, tus encantos, la esperanza para un futuro mejor, regalar un buen consejo, regalar una buena canción, tu mejor comida o lo que decidiste comprar para ti o para otros, regalar desde el Alma para experimentar paz y armonía. Simplemente aprovecha estas fiestas para regalar y verás cómo tu vida se llena de paz, amor, armonía y prosperidad.