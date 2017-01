Perú: Si no hay reformas sociales inmediatas caeremos en la anarquia

Por Humberto Pinedo Mendoza

Si los peruanos no cambiamos nuestra conducta ante los demás vamos a convertirnos en una vergüenza social o paria para América y el mundo. Es decir desprestigiados. Pero lo más dramático es que esta población no tienen capacidad de autocrítica tanto su clase dirigente como el pueblo. Y siguen repitiendo los mismos errores generaciones tras generaciones. He aquí algunos ejemplos de deshonestidad, no se respetan las leyes y falta de urbanidad. ¿Acaso esta situación de anomia y anarquía social es parte de la identidad de nuestro pueblo? ¿O es parte de su idiosincrasia social?

Casi el noventa por ciento de las autoridades municipales como regionales han sido cuestionadas por corrupción tanto por el pueblo como por las autoridades especializadas. Así tenemos que 19 Presidentes Regionales y 1,699 alcaldes son investigados por peculado, malversación de fondos, negociación incompatible según Christian Salas de la Procuraduría Anticorrupción. De acuerdo a los informes de Analistas y Consultores solo un treinta por ciento de la población son ciudadanos y el setenta son lumpen. Es decir gente que no respeta leyes ni normas. Ni que hablar de los cuatro millones de peruanos que están en el extranjero. Solo un treinta por ciento son personas exitosas. Y los demás informales ilegales o viven a salto de mata. Lo positivo de esta emigración es que envían remesas de dinero a sus familiares.

En relación a la Educación seguimos últimos en el mundo en Comprensión Lectora y Lógico Matemática según PISA No es una educación formativa si no memorística. Los profesores por los bajos sueldos sufren del Síndrome de Buono, es decir la perdida de energía progresiva, ansiedad, depresión, estrés. Como forzar la educación de los niños si los referentes de liderazgo como ejemplos a seguir son las de ex Presidentes cuestionados por inmoralidad -Alan García liberando a narcotraficantes AlejandroToledo y Humala investigados por el delito de lavado de activos. Alberto Fujimori sentenciado por delitos de lesa humanidad y el pintoresco de PPK que no ata ni desata. Qué ejemplos constructivos van a tener los escolares en sus hogares y colegios.

En relación al Congreso están desprestigiados por la población. Un noventa por ciento desconfía de los parlamentarios porque no se preocupan de darnos leyes importantes y sólo van al hemiciclo a negociar sus propias prebendas o prestarse a escándalos. Si no veamos los resultados de la pobrísima aprobación de leyes sin ninguna trascendencia en el congreso anterior. Pero sí aparecieron los lobbies en Educación y Economía. Es decir que los congresistas no cumplieron con lo que prometieron a sus pueblos.

Y un Poder Judicial que debería de reformarse está de espaldas a la realidad. Se han destituido a más de 23 magistrados por delitos de corrupción de acuerdo a los informes de Víctor Ticona, Presidente del Poder Judicial de la Policía Nacional el año pasado 3,700 policías fueron sancionados hasta la expulsión como informa el Gral. Eleuterio Díaz Inspector General de la Policía. No sabemos si son nuestras autoridades o delincuentes. Quien visita los penales encuentra una grave corrupción policial junto con las de INPE. Los delincuentes cobran cupos, hacen fiestas. toman licor, tienen televisores, celulares. Es decir estos penales son hoteles al paso. Lurigancho por ejemplo. Que hacen las autoridades para reformarla desde su raíz. Pero lo más dramático es que esta corrupción le cuesta a nuestro país 14 mil millones de soles al año. ¡Qué horror!

SALUD MENTAL

Los especialistas de Salud Mental de Minsa consideran que debido a los hogares disfuncionales que abundan en nuestro país hay cerca de cinco millones de peruanos que tienen problemas de salud mental. Y esto se manifiesta con el abandono escolar, la drogadicción, el alcoholismo, el embarazo adolescente y la violencia. Es decir somos una sociedad enferma donde los especialistas no se cansan de hacer diagnósticos pero que no se atreven a proponer soluciones efectivas e inmediatas a las autoridades políticas o especializadas para que se revierta este espiral de corrupción.

Sostienen los especialistas que en los niños y adolescentes peruanos también se produce la grave depresión y el estrés. Por eso los sicarios que no tienen sentimiento de culpa cuando matan, no tienen afecto por sus semejantes ni autoestima. Los han despreciado desde su nacimiento. Y los centros de reclusión como Maranguita se han convertido en lugares donde estos jóvenes se perfeccionan como delincuentes. No se olviden que el Perú es el segundo país en el mundo de exportador de pasta básica de cocaína.

Se ha destapado una red de corrupción con el asesor de salud del Presidente de la República. Pedro Pablo Kuczynski. Esta corrupción comprometería a funcionarios y a gerentes de empresas farmacéuticas, clínicas y médicos. Todos sabemos que hay muchos médicos que reciben dádivas o comisiones de los laboratorios para que ofrezcan estos galenos a sus pacientes determinados productos. Es decir la salud condicionada a estos médicos. Y las autoridades de salud no hacen nada para revertir esta situación. Pobre pueblo.

Y que dicen de la violencia femenina. De acuerdo a las estadísticas de este año la agresión de las mujeres a las autoridades se ha incrementado enormemente. Es decir no respetan a la autoridad y menos a sus cónyuges y a sus hijos. Es decir hay muchas mujeres irascibles, intolerantes, prepotentes y conflictivas. Es decir agreden, insultan y se victimizan y no tienen capacidad de autocrítica. Si no las culturizan a tiempo se van a convertir en un sector social de gente entorpecida, resentida y mediocre. La culpa de los miles de divorcios y separaciones de las parejas se deben a los dos y no a uno solo. Nos entendemos. Pero lo más inconcebible es que estas féminas creen que se comportan debidamente. No aceptan que son subdesarrolladas.

El gran problema de nuestra sociedad es que sobreprotegen demasiado a la mujer como si fueran personas inferiores. Son más prácticas que los varones, buenas administradoras, más reflexivas con los problemas domésticos y profesionales y tienen mayor receptividad para asimilar diferentes situaciones sociales y psicológicas a la vez. La peruana es emprendedora en todos los estratos sociales pero muy superficiales y frívolos en su comportamiento. Si deseamos que maduren las mujeres peruanas hay que destruir ese mito hipócrita de que no hay que hablar negativamente de ellas porque nos convierte en machistas. Craso error.

Si no es cierto lo que digo vean las encuestas especializadas del rating de las telenovelas turcas, los realities intrascendentes, los programas de espectáculos o de chismografías. Para los comerciantes y anunciadores este mercado femenino es fructífero para sus negocios y tienen una mina de oro. Si a las peruanas las comparamos con las chilenas y argentinas, cubanas o mexicanas a nivel cultural quedan rezagadas. La culpa también la tiene nuestra televisión basura en donde los dueños de estos medios no quieren autorregularse.

Cuando uno viaja Ecuador, Cuba, México, Chile y Caracas puede diferenciar claramente el grado de nivel cultural mediocre que tienen los peruanos en relación a los pobladores de esas naciones. Son pueblos mucho más limpios, la arborización se da en toda la ruta de las carreteras, la gente es mucho más respetuosa con su patrimonio histórico y es respetuosa y culta con los turistas. Los poblados asentamientos humanos que se encuentran en Ecuador, México y Cuba están muy bien distribuidas en los cerros y pintadas en forma pareja. Se parecen a la Molina. Qué pasa con los peruanos que no respetan las reglas de tránsito, las calles llenas de desperdicio, de heces y las pistas destruidas. Con este diagnóstico social no se puede cantar: "Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz". Necesitamos reformas sociales democráticas inmediatas o si no corremos el peligro de que nos gobierne la intolerancia, el sectarismo y la corrupción. Por eso creo que todos los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas debemos de cambiar nuestro enfoque de país y prepararnos para ser una nación civilizada.

