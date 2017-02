Perú. Los noticieros televisivos son escuelas del delito

Por Humberto Pinedo Mendoza

Si señores así como lo leen. Son escuelas del delito para los niños, adolescentes y adultos. ¿Y saben por qué? Al seleccionar reiterativamente en la TV algunos vídeos delictivos refuerzan con sus imágenes, audio y noticias las formas de infringir la ley a los niños. Si observan cómo presentan esos contenidos sensacionalistas de los delincuentes, violadores y asaltantes "in situ" y cuando están cometiendo el acto ilegal. Para esta gente lumpen aparecer en la televisión y ser conocidos es un triunfo a su autoestima. Es decir los "culturizan” anormalmente, sirviéndoles de taller o plataforma para cometer mejor un delito. Alimentan los impulsos negativos de esta lacra social y exacerban sus bajos instintos.

Se acuerdan de la marcha contra la agresión y la violencia contra las mujeres. Y que se logró con esta campaña que a este pueblo desadaptado le alimentaran más sus resentimientos, machismo y brutalidad y aumentaron los casos de feminicidio. Las campañas son para una población con cultura cívica, donde respetan las leyes y tienen algunos valores morales y no para este sector de 75% de peruanos que son personas anómicas y no ciudadanos que reflexionan. Lo dicen la mayoría de los Analistas y Consultores como los periodistas Agustín Figueroa, César Hildebrandt, Hugo Neira.

Vean los programas 9O segundos, los noticieros del 4, 5, 9, y podrán comprobar que los contenidos en estos noticieros con respecto a los casos de delitos son magnificados y mostrados como una noticia audaz para el canal. Es decir como primicia informativa y el mismo caso es repetido tres a cuatro veces para que el receptor en este caso los niños y el adolescente logren consciente o subconscientemente conocer o asimilar lo que cometen estas personas. No piensan los dueños y productores de televisión que nuestra población necesita criterios mucho más sociales que les solucionen sus problemas domésticos. En México un adolescente casi mata a balazos a todos sus compañeros. Inmediatamente la población reaccionó pidiendo que estos contenidos se retiren de la TV porque incentivaban a otros niños inseguros a imitarlos.

Los casos del muchacho que en un hotel de Ayacucho cogía del cabello y golpeaba y arrastraba por el suelo a su enamorada. El de la piurana que su marido alcohólico lo golpeaba duramente en el suelo a su mujer. La madre que fue brutalmente golpeada por su hijo drogadicto. O como robar un banco y aprender paso a paso las formas como los delincuentes deben de robar en un hotel, restaurante, grifo o cualquier negocio. Y la reacción brutal de muchas mujeres que agreden a las autoridades policiales.

Repiten estos vídeos delictivos masoquistamente. Para defenderse dirán que ellos solo informan. Mentira, porque con la reiteración, el levantamiento de las noticias, o agregar cuñas donde el ladrón comete su fechoría. Es decir lo muestran paso a paso a seguir en la cámara lenta en el momento que están cometiendo el delito, "lo que llaman en vivo". Están formando nuevos delincuentes en nuestros niños. Es decir futuros sicarios o gente insensible. Esta inconsciencia de algunos empresarios hay que denunciarla.

Me causa risa cuando escucho al Ministro del Interior Carlos Basombrío declarar que si no cumple con el objetivo de bajar la población delincuencial a fines de año renunciaría. Sería lamentable porque es uno de los ministros más exitosos, de carácter y con mucho liderazgo en la población policial. Como diría Hugo Neira el Perú es una sociedad sin valores. Por más buenos que sean los Ministros que se tengan jamás se van a poder resolver estos problemas. Agustín Figueroa dice podrá solucionase judicialmente la corrupción de Odebrecht en el Perú pero este país seguirá corrupto.

La solución a estos problemas lo tienen que asumir los jóvenes conscientes y progresistas que son la reserva moral. Tienen que ser integradoras y en forma coordinada con todas las fuerzas vivas del país, trabajadores, empresarios, estudiantes el Estado, las Fuerzas Armadas y algunos medios de comunicación. Los noticieros deben de auto-censurarse o auto-regularse con estas informaciones. Eso no es atentar contra la libertad de expresión si no más bien defender la moral y las buenas costumbres de los niños y adolescentes.

Como hacerlo si el Presidente de Prensa y Sociedad aceptan donativos económicos de la empresa brasileña Oldebrecht. Más bien hay que reforzarle sus conductas con buenos valores, buenos ejemplos, buenas conquistas sociales, y así poder sentirse orgullosos de ser peruanos y no vergüenza. En Cuba los programas de televisión como noticieros tienen la finalidad de formar a los ciudadanos. Es por eso que el pueblo consciente y defienden su revolución.

Con estos actos de corruptela, inmoralidad en los niños, reiteraciones masoquistas de noticias, videos están empujando a un gran sector de la población consciente y decente a radicalizarse. Nuestra lumpen burguesía no ha aprendido de los errores del pasado. Para cambiar estas inmoralidades apareció el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado pero las infantiles izquierdas que no estaban preparadas para estos cambios los sabotearon. Tres ex-presidentes de la República Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala implicados en actos de corrupción. De estos ejemplos nefastos se alimentan las nuevas generaciones. Para comprobar la distorsión de valores de nuestros jóvenes vean el face de Montesinos y observaran que las nuevas generaciones lo tratan al asesor como una persona muy inteligente por no decir un héroe. ..

Los valores de los jóvenes peruanos están desorientados. Si no hay decisión política para reformar estos actos inmorales vamos a caer en las manos de futuros golpistas de derecha o de izquierda. El

