Natsumatsuri cumplió su octava edición en Perú

La AELU se vistió de gala y recibió a los mejores exponentes del arte japonés.

Conocer otras costumbres enriquece el espíritu.

Como en cada edición, los asistentes disfrutaron de cosplay, juegos tradicionales de un matsuri y de los infaltables platos típicos de la cocina nipona.

Natsu es originalmente la representación de una persona que llevaba una gran máscara o careta como parte de su atuendo, esta persona demostraba mucha vitalidad debido a que en su danza agitaba con ritmo manos y piernas. Natsu es también el verano, época en la que plantas y árboles crecen vigorosamente sobre la tierra.

Matsuri representaba la consagración de algo puro a dios. Actualmente en los matsuri o festivales escuchamos las alegres flautas y tambores, pero en su significado original los matsuri eran ceremonias solemnes y majestuosas; por esa razón la gente en los templos shintoistas o jinja se lavaba las manos y enjuagaba la boca para luego ir a venerar a dios.

El 24 de febrero se llevó a cabo una nueva edición del Natsumatsuri, el festival cultural en el que se realizarán talleres, conciertos, espectáculos, clases y muchas actividades más provenientes de la rica cultura del Japón . Este año, el show principal vendrá de la mano de Tokyo Girls' Style, popular agrupación femenina de disco, funk, house y EDM.

La banda está compuesta por Mei Shyoji, Hitomi Arai, Miyu Yamabe y Yuri Nakae. El año pasado, Tokyo Girls' Style lanzó los singles 'predawn / Don't give it up' y 'Waterlily ~Suiren~'. Asimismo, el próximo 28 de febrero presentarán su nuevo tema 'Last Romance'.

La esta nueva edición del Natsumatsuri, Tokyo Girls' Style tocará también temas incluidos en su último álbum 'Reflection'.

Además, el público podrá disfrutar de la música de la banda nacional Ryou Sakai Project que interpretará populares canciones del J-Music.

El evento también ofrecieron talleres de Bunka Sai, en el que se dieron los aspectos básicos del shod? (caligrafía japonesa), atender una clase de idioma japonés, realizar en origami una muñeca japonesa y otras figuras más, practicar el kusudama (variación del origami) y elaborar cometas al estilo japonés. Los asistentes además pudieron aprender la danza tradicional de los festivales japoneses al ritmo del taiko (tambor japonés).

También se colocó una exposición de shod?, a cargo del Club de Shodo 'Fureai'; una muestra de Tsurushi Kazari (pequeños muñecos elaborados para desear la felicidad), a cargo del equipo de Keijiban Kurabu; y la Zona de Manga, donde los admiradores de las historietas japonesas podrán apreciar el talento de los autores nacionales de manga e ilustración.

El Natsumatsuri se realizó desde el sábado 24 de febrero, a las 12 p.m. en el Estadio La Unión (Av. Abraham Lincoln s/n, Pueblo Libre).

Fuente: > Carlos Coronado