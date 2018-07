Microrrelato: SOÑÉ, por FIORELLA GUTIÉRREZ LUPINTA.

91

SOÑÉ...

Vestía un traje elegante y un sombrero de colores, era Dmitri Mendeléyev y me hablaba de la primera tabla periódica química... yo, quedé sorprendida, le comenté que sentía gran admiración por él y que me parecía increíble todos los aportes que había brindado a la ciencia.

Dimitri me respondió: no es nada, hija… y sonrió.

Luego, escuché que alguien hacía una pregunta ¿Qué es la vida para usted?, era uno de los alumnos aprendices de Aristóteles. ¡Sí! , el mismo Aristóteles estaba dictando clases de filosofía a un grupo de jóvenes que lo escuchaban muy atentos y hacían muchas preguntas sobre la vida.

Me quedé un poco pensativa, analizando la pregunta de aquel joven, y bueno, luego decidí salir de aquella escuela ya que quería saber: ¿Qué podía encontrar, fuera de ella?, así que, me despedí de Mendevelet y le agradecí, pasé por el lado de Aristóteles y realice un gesto de despedida.

Luego, caminé y caminé… hasta llegar a un parque lleno de rosas blancas, muy hermosas y con muchos brillos, quedé anonadada observando las rosas... de pronto escuché unos pasos, alguien llegaba… era Heráclito, no sabía ¿cómo?, pero lo conocía. Él me tomo de la mano y me llevó corriendo por un puente, yo pregunté ¿A dónde vamos señor?, Él me dijo: iremos a ver a medusa…, yo tenía miedo, sabía que ella era espantosa y podía convertir en piedra a cualquier persona, tan solo haciendo contacto con sus pupilas, ¡Me asusté!...

Heráclito me decía: apúrate, se irá la reina mala, apúrate...

Pero yo le decía: ¡No quiero verla por favor!, no quiero convertirme en piedra…, pero no podía escapar y Heráclito no me escuchaba...

Seguimos corriendo, hasta que llegamos al lugar, era una especie de castillo en forma de abanico y con muchos espejos, ahí estaba ella (la reina mala), en el espejo más grande, llevaba un vestido blanco y flotaba en el espejo, tenía serpientes en la cabeza, no tenía pupilas en los ojos, solo esclerótica, no tenía boca, ni nariz y sus orejas tenían forma de hojas similares al de las plantas, solo que estaban llenas de espinas, quería salir corriendo, estaba nerviosa y aterrada, pero no dejaba de mirarla, ella me miró a los ojos, sentía que no podía moverme, por suerte en mi pequeña cartera tenía mi perfume con olor a arcoíris, lo saqué y lo rocíe en sus ojos rápidamente y al mismo tiempo le gritaba ¡No me convertirás en piedra, bruja mala!, ella, cayó al suelo, salí corriendo y no me detuve, incluso vi a Heráclito convertido en piedra, yo seguía corriendo...

Luego, me detuve a descansar, vi un árbol y junto a el una gran escalera, sin dudarlo, comencé a subir… la escalera tenia muchos peldaños, parecía que no tenía final, seguí subiendo, traspase las nubes, hasta que llegué al final y solo vi una puerta de madera de color marrón, parecía que se sostenía en el aire, abrí la puerta y estaba en una casa que tenía comedor, sala, etc. , me preguntaba ¿Por qué por fuera no veía nada?, cansada no dude en sentarme en una de las sillas, luego me puse a pensar ¿Por qué todos estaban reunidos en una misma época, en un mismo tiempo?, luego... yo misma me respondí, claro estoy soñando…

De pronto, tocaron la puerta, sentí un poco de temor, pero tome valor y pregunte con voz fuerte y mucha seguridad ¿Quién es?, respondieron enseguida, somos Morfeo y Cupido y dije ¿cómo?...

Abrí la puerta y entraron dos hombres altos y sin rostro, al verlos me asuste, luego ellos pasaron a la sala de la casa y se pusieron a bailar, me quedé sorprendida y me comencé a reír sin parar, tanto que ellos dejaron de bailar y me dijeron Fiorella ya deja de reírte y yo seguía riendo, luego ellos hablaban cada vez más fuerte y decían Fiorella, Fiorella, Fiorella... y de pronto desperté.

Estaba en mi cuarto y seguía riendo un poco, luego trate de volver a dormir ya que quería seguir soñando, pero justo mi mamá toco la puerta de mi cuarto y me dijo: Fío, hija se va a hacer tarde para tu trabajo, ya sal de los brazos de Morfeo y bueno sonreí y alcancé a ver la hora en el reloj y pues si ya no era muy temprano, así que ya no pude dormir.

Autor: FIORELLA GUTIÉRREZ LUPINTA-LIMA-PERÚ.