Los maravillosos beneficios de La Lectura

Los beneficios de la lectura

Crecimiento interior

Los grandes beneficios de la lectura

Lamentablemente, la tecnología (videojuegos, Internet, móviles) han quitado la valía que tiene este hermoso habito como es leer, ya que absorbe bastante la atención de los jóvenes. Incluso estas personas que descuidan este regalo, caen más fácilmente en las trampas de la cultura moderna , como es el darle suma importancia a estos estereotipos físicos, tanto de hombres como mujeres, ya que es la misma publicidad que se encuentran en los medios de comunicación, los que se encargan de inculcarles esta idea.

Idea que no deberían de tomar en cuenta, ya que lo hacen para venderles ropa, maquillaje, y accesorios que no son el verdadero tesoro a encontrar. Esto es un auténtico culto al consumismo, y no es esto en lo que debemos fijar nuestra atención. El verdadero tesoro de nuestra vida se encuentra dentro. Es nuestro ser, lo que brindamos hacia el mundo exterior. Por ello, si eres una persona que acostumbra a vivir esta interesante pasión por los libros, conoce aquí lo que te atribuirá.

El cerebro es la parte que mueve todo el mecanismo de nuestro cuerpo. Y cuando dejar de crecer lo que haces es estancarte en bucle de pensamientos nocivos, las opiniones ajenas, los pensamientos de vivencias pasadas que no te traerán nada al presente, tomarán fuerza. Cuando dejas de aprender, el espacio que no ocupas se llenará de basura.

Beneficios importantes :

-Nos permite vivir experiencias. Una de las formas de palpar también es con la mente. Mediante la imaginación se pueden vivir historias de diferentes temáticas, hay muchísimos géneros. Por lo tanto, puedes descubrir una faceta que quizás no hayas vivido mediante un personaje, al sentir sus emociones puedes vivir también la experiencia que viven los personajes.

-Podemos ganar en vocabulario. Leer con frecuencia hace que nuestro cerebro capte nuevos conceptos, que hasta la fecha pudieron ser desconocidos. Esto te ayudará a ampliar también tu forma de expresarte, y serás capaz de transmitir muchísimo más, ya que al usar palabras que engloban mayor significado, podrás precisar lo que dices. Todo en nosotros se expande, nuestra visión del mundo, nuestra comunicación, nuestro entendimiento.

-Nos atribuye inteligencia emocional. Si indagas en autores que te enseñan sobre espiritualidad, aprenderás a controlar las emociones que más te afligen, tales como la tristeza, el miedo y la ira. Esto nos provee madurez, ya que nos conocemos más a nosotros mismos, y podemos practicar los consejos que aprendes. No hay mejor maestro para ti, que tú mismo. Nuestro equilibrio lo podemos encontrar en nosotros.

-Es un factor determinante en el éxito personal y profesional. La lectura nos permite crecer a nivel intelectual, por lo que nos volverá personas interesantes para los demás, con gran conocimiento de la vida, y con más herramientas. Esto nos vuelvo más asertivos, y esto en el ámbito profesional se vuelve más notable, ya que una persona con un don en la comunicación, es lo que se busca para los tratados mas importantes de una empresa. Recuerdo esto, los líderes son los que dirigen. Si quieres ser un líder a todos los niveles, esta es la clave.

“Si trabajan duro en su desarrollo personal serán más valiosos para el mercado. Les aseguro que sus ingresos cambiarán radicalmente. La economía es el valor menos importante que incorporarán en su patrimonio si empiezan a trabajar más duro en ustedes mismos, que en sus empleos.

· Trabajen duro en ustedes mismos y desarrollen habilidades.

· Trabajen duro en ustedes mismos y desarrollen cualidades.

· Las cosas necesarias para ser más valiosos para el mercado. Les aseguro que toda su vida cambiará :

· Ascensos, sin problemas.

· Ser más valioso para la compañía. Eso también sin problemas.

· Dinero, sin problemas.

· Economía sin problemas.

· Futuro, sin problemas.

Si concentran TODOS sus esfuerzos en ustedes mismos.

No esperen cambios FUERA. No traten de cambiar la semilla, ni el suelo. No cambien el sol, no cambien la lluvia. No cambien el orden de las estaciones. Hagan milagros con todo lo que haya disponible y empiecen a trabajar por dentro. Trabajen en filosofía, en su actitud. Trabajen en su personalidad, en su lenguaje. Trabajen el don de la comunicación, en sus habilidades.

Si emprendes esos cambios personales les aseguró que toda su vida cambiará para ustedes.”

