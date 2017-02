Los cubanos identificados con la revolución de Fidel Castro

Con un guajiro cubano

Por Humberto Pinedo Mendoza

1669 1

La primera impresión que tuve al llegar a Cuba fue la de un pueblo digno y culto, plenamente identificado con su líder carismático y quijotesco. Esto es lo que reseño en mi artículo “La incomparable Cuba socialista”. Son varias generaciones de jóvenes cubanos que han sido formados con las ideas de justicia social. Para ellos el desarrollo social no significa la construcción de grandes edificios sino —en primer lugar— su formación moral e ideológica y la defensa de su identidad y soberanía.

Los cubanos y cubanas tienen otra formación social que la del extranjero o turista prejuicioso que los visita en busca de nuevas emociones o experiencias culturales o políticas. Tienen otros valores que los diferencian de los otros jóvenes tercermundistas o en vías de desarrollo. Son conscientes de que tienen la mejor Educación, Salud, Deporte y Medicina del mundo y que son reconocidos por los organismos internacionales.

A pesar de que el Estado no promueve el culto a la personalidad de su líder histórico, el pueblo sigue sus principios. En sus diarios, "Juventud Rebelde", "Granma" y en TV cubana el pueblo se identifica plenamente con Fidel Castro y lo toman como su guía maestro, padre y confidente. El novelista Gabriel García Márquez decía que Fidel visitaba a su pueblo de sorpresa en cualquier barrio y buscaban las soluciones de sus problemas.

Cuando veo en CNN en Español como los anticastristas de Miami se alegran del fallecimiento de Fidel Castro me causa indignación por lo alejados y ciegos que están éstos contrarrevolucionarios de la realidad social de ese pueblo. Y de lo que ahora son los cubanos de la actualidad. Están mucho más concientizados. Un pueblo libre que no quiere intromisión de ninguna potencia.

Este pueblo está plenamente identificado con su revolución social y sus problemas y las causas de ellas. Son ciudadanos formados para servir a la comunidad o a su pueblo y no para sus propios fines como podemos encontrar en nuestros países llamados "democráticos". Si no vean a los médicos cubanos curando gratuitamente a los pueblos necesitados de diferentes partes del mundo.

Me causa risa cuando veo en la televisión internacional como algunos políticos y periodistas interesados desinforman a la opinión pública con la intención de que caiga el régimen socialista. El pueblo cubano está plenamente identificado con sus héroes y líderes como José Martí, Camilo Cienfuegos, "Che" Guevara, Fidel Castro y no se dejan manipular por los politiqueros extranjeros. Si no me creen los invito a que conozcan La Habana y se decepcionen de las pretensiones saboteadoras.

Fuente: > Fuente propia