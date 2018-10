Los caminos de la poesía

La tradición literaria en el Perú es amplia. Y el campo de la poesía es fecundo en nuestro país, con autores que ahora son considerados clásicos dentro de la poesía en lengua española, como el caso de Vallejo –el vate peruano universal–, entre otros como Martín Adán y Eguren.

Y aunque la poesía no tiene género, es importante destacar también el aporte de la poesía escrita por mujeres, sobresaliendo escritoras como Magda Portal, Blanca Varela, Monserrat Álvarez y la tempranamente fallecida María Emilia Cornejo, todas ellas creadoras que impusieron un estilo lírico propio.

De esta misma estirpe es la escritora Fiorella Gutiérrez Lupinta (Lima, 1985), quien acaba de publicar su primer poemario titulado Los caminos de Florencia. Ella paralelamente desarrolla una intensa actividad cultural en los campos de la música, las artes plásticas, el canto y el arte dramático.

Una artista como ella, indudablemente tiene una propuesta estética integral, lo cual se percibe en sus textos, donde uno de los temas que aborda, tal como en toda la poesía universal, es el misterio de amor: “Me haces girar a 360 grados / enredada en el baricentro de tu corazón, / tus ojos marcan las secantes / de mi circunferencia angelical.” (“Geometría de amor”)

Sin embargo, en sus versos también hay un cierto existencialismo y anhelo por descubrir la libertad y ahondar en los abismos del alma humana, como en su poema “Depresión”: “(…) despeinas mis ideas atrapadas / en los círculos viciosos / del derrame oscuro de mis venas.”

Fiorella es una escritora preocupada por el destino humano. Además de cantar apasionadamente al amor, como el motor de la vida, también tiene creaciones desgarradoras donde interroga a la muerte: “No tienes conciencia, no te compadeces, / no te cansas, / no abdicas jamás. / Paladeas comparándonos con manjares. / Apabullas las dóciles almas que juegan con los latidos del / corazón y el tic tac del reloj.” (“1,2,3,4,5,6… La muerte”)

Los caminos de Florencia es un primer resumen vital de su impronta lírica, y nos hace vislumbrar el buen estado de salud de la poesía peruana. Siendo una artista integral, Fiorella ha dejado su vida en cada poema.