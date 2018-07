Libro "LOS CAMINOS DE FLORENCIA"

98

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ( LOS CAMINOS DE FLORENCIA-POESÍA)

¿Por qué le pusiste a tu libro el nombre LOS CAMINOS DE FLORENCIA?

En honor a mi abuela que se llamaba Florencia, a mí también me llaman por ese nombre Florencia.

Cuidé de ella en mi adolescencia, cuando mi abuela pasaba por una etapa muy triste de su enfermedad la “Diabetes”, fue una etapa muy difícil, la atendía y dormía con ella.

Le prometí que en un futuro le dedicaría unos poemas y mi libro llevaría su nombre.

Casi siempre sueño a mi abuela...

Háblanos sobre tu obra…

LOS CAMINOS DE FLORENCIA, es un libro de poesía que encierra un conjunto de poemas creados a partir de mis experiencias vividas directa o indirectamente.

Estos poemas han sido creados con la mayor sinceridad posible, además de ser tan originales a mi idiosincrasia.

Los temas que se plasman en el libro son diversos, podemos encontrar: el amor,la tradición, la vida, la muerte, el tiempo, la depresión, el maltrato a la mujer que se ve a cada momento, la felicidad, el enamoramiento, la pérdida de un ser querido, entre otros.

Mi poemario , está dirigido para todas las edades, ya que podemos encontrar poemas llenos de musicalidad y tiernos que los niños pueden dedicar a sus madres, también hay poemas dirigido para los adolescentes que tocan temas como el enamoramiento, la ilusión, la decepción, hay poemas dirigidos a un público adulto como lo pueden ser las parejas, los esposos y pueden dedicarse poemas con el sentido de afianzar su relación y también encontramos poemas para un público como el de adultos mayores, el cual se tocan temas como: el recuerdo, la tristeza, la alegría, el tiempo, la soledad, entre otros.

¿A qué edad comenzó tu interés por la poesía?

A los 11 años, de casualidad. En el colegio dejaron una tarea, el cual era buscar la biografía de Abraham Valdelomar, busqué el libro de literatura que mi madre llevaba cuando estaba en el colegio, abrí el libro y lo primero que ví fue una imagen, como me gustaba ver imágenes, me quedé atenta mirando, podía apreciar a una familia vestida de luto, sentada en una mesa larga. Luego de ver bien la imagen, leí el título del poema: EL HERMANO AUSENTE EN LA CENA PASCUAL, lo leí tres veces, la tercera vez me produjo tanta tristeza que me hizo llorar, a partir de ese anécdota despertó mi interés por la poesía y sabía que en cualquier momento de mi vida publicaría algunos libros, ya que me sorprendió y me gustó cómo a través de las palabras uno podía transportarse a ser un protagonista del libro, formar parte de la historia o solo imaginar e interpretar lo que quiere decir el autor para causarte una reacción.

¿Cuándo presentas tu libro?

En realidad son dos presentaciones, la presentación central es el 20 de Julio en la Casa Museo Ricardo Palma a las 6:00 y la segunda presentación es el 28 de Septiembre en la Casa de la Literatura Peruana a las 6:45 pm.

El ingreso es libre, quedan todos cordialmente invitados.