La versatilidad y el erotismo en la poética de Bertha Molina “Ruth”

FUE UNA GRAN POETISA

Por Humberto Pinedo Mendoza

5015

El crítico José Beltrán Peña sostiene que la poetisa Bertha Molina tuvo una excepcional relación amical, platónica y epistolar con el ensayista José Carlos Mariátegui cuando eran muy jòvenes-1916, 1919, 1921. En una de sus cartas el Amauta le daría una respuesta muy profética a su amiga sobre nuestra patria. De que en nuestro país el talento causa miedo y por ende su reacción. Es decir que la respuesta de la clase política fue conservadora. En el Perú es necesario ser mediocre para no ser detestado. El crítico Ricardo González Vigil considera a Bertha como una de las mejores poetisas del 2015 por su versatilidad y apasionamiento.

Bertha Molina pasó su juventud en la ciudad de Iquique, lugar donde nació cuando pertenecía aún al Perú y en donde todavía tienen parientes. Cuando se produjo la infausta guerra con Chile sus familias tuvieron que salir de ese país Bertha salió con su adorable esposo Victor Oyague a quien le dedica algunos de los más sentidos poemas.

Le agradaba mucho los viajes en barco. En especial por Centroamérica y Europa como pasar por el Canal de Panamá. Bertha ganó muchas amistades de intelectuales, escritores, poetas, ensayistas y pintores en sus recorridos por el extranjero. En plena ebullición social conoció a José Carlos Mariátegui cuando escribía como Juan Croniqueur en el diario La Prensa.

Fue la primera mujer chofer en Lima y se compró un automóvil Ford T que se paseaba con su hermano Lucho por las principales arterias de la capital. Estos carros los he visto en la Habana. Son muy vistosos, elegantes y cómodos. Era la época de la "Patria Nueva" del ex Presidente Augusto B. Leguía quien trató de mejorar la situación socioeconómica de nuestra población.

Beltrán refiere que la poética de Ruth es sobrecogedora porque le rinde culto al amor sin tapujos. Pero no al amor egoísta ni personalista sino al social y reivindicativo. Aclara que nuestra poetisa tiene ética en su actitud diaria. El cuerpo y el alma se fatigan, también el gusto, la música, la voz. Como también trata sobre el amor familiar con mucho sentimiento integral.

En algunos versos se percibe directa o indirectamente la imagen de Mariátegui como cuando le dice "cojito genial". Su amigo tenía este problema físico. El erotismo fino no se pierde en sus versos como cuando dice: “repito tu nombre y me quedo dormida”. Tampoco hay racismo cuando le escribe un poema a los morenos. Se adelantó a su tiempo: “oh negrito de mi tierra, negro carbón es tu color, pero blanco muy blanco tu corazón”. O más allá cuando le dedica al amor anciano. Trascendente porque el amor y la sexualidad nunca mueren cuando la persona profesa el culto al sentimiento más puro.

La influencia genética de su padre el escritor Modesto Molina Paniagua es innegable cuando dice que su progenitor siempre ha estado presente en su inspiración. Sobresalen también los versos al adolescente y a la ecología. Felicitaciones a Iris Oyague Molina su hija por haber publicado este racimo de versos. Sus poemas nos enseñan de que debemos de despercudirnos de los traumas y frustraciones domésticas y que debemos de entregarnos llenos de amor en cualquier etapa de nuestras vidas.

Fue muy viajera y esto aumentó el numen de su experiencia cultural como sentimental. Le publicaron sus versos en Cuaderno Literario "Azor" y en el "Panorama Poético Hispanoamericano" de Buenos Aires. Es decir que tuvo difusión en los grupos artísticos.

COMENTARIO

“Déjame en la sombra con mi sonrisa / sola con la brisa”, imágenes conmovedoras por su sentimiento nostálgico a lo Jorge Manrique. Dice también a su amado: “te encontré en mi camino / fuerte / loca de amor me entregué a ti”, es un amor muy valorativo cuando de su esposo se trata, es un hermoso gesto de mujer. La influencia eguriana como de Salaverry es innegable cuando exclama: “la percibo en la tierra grande tiene ojo de vidrio / y un pobre cojo sus penas retiene”. Sigue temblando de pasión y de deseo: “tu cuerpo me llama / todo yo tiemblo / ven abrazarme / hoy soy amada / hoy no regreso a mi aldea”.

Bertha Molina es precursora del erotismo fino. Es una poética que conmueve nuestros sentimientos de pareja y nuestros deseos sublimados. Con su conciencia amatoria y de saber expresarlo con versos se adelantó a su época y al feminismo. Encuentro también mucha influencia romántica como cuando se dirige a su esposo. Tiene mucho de exuberante y de belleza amatoria a la del poeta mexicano Amado Nervo en sus expresiones sentimentales.

También su honestidad cala hasta un límite: “Yo no soy poeta / yo no sé soñar”. O cuando reitera su pasión de mujer que ama: “como siempre esta noche vendrás y hallarás mi cuerpo desnudo / Hoy huelo a él, mi cara, mis manos, mi cuero. El arte de amar a lo Erich Fromm son sus principios sensitivos.

O cuando se convierte en una noble marquesa y nos dice: “caballero de antigua prosapia / calza tus rojos botines / tus guantes de cuero. Sigue destilando erotismo en: “acércate a mí / amor hay un baile esta noche en el pueblo / y no tengo un collar con que lucir / en el tren del amor. Fue siempre una inquieta pasajera. Le gustaba conocer otras culturas, Europa, América y el Caribe que le dio madurez cultural y emocional.

Para terminar exclama: “otra vez solos / me mecías en tus brazos / sigue su amor / amado mío / cada estrella que cae / me trae una flor / tengo hoy un amor que lo llena todo. También fue una gran pintora usando el acrílico, el óleo y el agua. Los temas principales eran las flores y la naturaleza donde se puede descubrir la fineza y la delicadeza poética de sus trazos.

En relación a las cartas de Bertha Molina y José Carlos Mariátegui la familia ha considerado conveniente entregárselas al archivo de la revista Caretas como la Biblioteca Nacional. Un gran descubrimiento de una poetisa que con sus versos llenos de amor universal se adelantó a su época.