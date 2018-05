LA MÚSICA DE MI ALMA, por FIORELLA GUTIÉRREZ LUPINTA.

Hola a todos bellos, espero que se encuentren bien.

Mañana, en el día de las madres, aprovechen en: Abrazarlas, darles un beso, decirles frases bonitas, ayudarlas, etc.

Recuerden que no todos tienen a sus madres al lado, algunas están en otros países o provincias, otras ya no están presentes, etc.

Eliminen todo tipo de comentario y sentimientos negativos.

Les deseo todo lo mejor, pásenla genial.

En una de mis publicaciones anteriores les dejé un poema dedicado a las madres, ahora les comparto un poema que expresa como vivo la música, espero que les agrade.

Muchas gracias, bellos. :):)