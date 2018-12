¡La Celebración en Navidad!

Celebrando la Navidad

LA CELEBRACIÓN A TODO LO QUE DA.

Muchas personas solo piensan en comer, en beber, en las vacaciones soñadas y el descanso del esforzante trabajo, que a veces nos reprime y nos llena de estrés, sin embargo, realmente ¿La Celebración de Navidad, es simplemente para esto? Si te pones a pensar, este es un momento crucial de nuestras vidas, la celebración de navidad, es el centro de nuestras ilusiones, tal vez para muchos sea un día más o un día menos, pero la navidad, o la natividad, es una celebración que nos invita a la reflexión, a la convivencia, a la meditación y sobre todo a la acción.

PERO VAMOS POR PARTE…

Sin duda alguna muchos de nosotros estamos acostumbrados a que cuando llega la época decembrina, nos alegramos porque vienen los regalos y las celebraciones, las sonrisas, las comidas, los intercambios de regalos y es fenomenal, esto realmente no está mal y si nos damos cuenta, es nuestros deseos de sentirnos bien los que nos alienta a seguir adelante y realmente a gozar en nuestras familias y como seres humanos, la verdad es que no está mal, todos los hacemos.

Sin embargo, también podemos sentirnos Prósperos y Abundantes, agradecidos, bendecidos, iluminados, llenos de gozo, si realmente es cierto y es que somos parte de este mundo, estamos vivos y debemos procurar que la vida nos devuelva el bien con el bien que nosotros también lanzamos al universo, es muy cierto que no todo debe ser sufrimientos y estrés por cualquier tontería (seria o no), pero es que somos bendecidos por estar aquí y ahora.

REALMENTE ESTO NO ES UN DESCUBRIMIENTO NUEVO.

Las religiones, los dogmas, las tendencias, los rituales antiguos y muchos otros teóricos y científicos, lo saben desde hace mucho tiempo y es que mientras más sensación de agradecimiento, libertad, paz, alegría, gozo, sintamos nosotros podemos darlo al mundo a borbotones, es decir, es una simple explicación de la LEY DE ATRACCIÓN, pues así no lo entiendas del todo simplemente: “Tu sonrisa, contribuye a la sonrisa de todos, tus abrazos contribuyen a los abrazos del mundo, tus donaciones, agradecimientos, buenas intenciones, buenas vibraciones, buenas acciones y oraciones, contribuyen a lo igual que representa y dirige el mundo”.

Claro está que no todo de estas CELEBRACIONES, es comidas, bebidas y risas, si bien nos ponemos a ver que el Mundo es Abundante y Próspero, muchas personas no pasan las celebraciones bajo las mismas circunstancias, por lo que hay que tratar de equilibrar este PÉNDULO, con nuestras acciones.

La verdad es que no existen limitaciones para nadie, pero en ciertas oportunidades, por las circunstancias adversas se pueden ver envueltas algunas personas en situaciones que no son felices ni óptimas para su desarrollo espiritual, se pueden apreciar estas carencias y limitaciones, del ser humano.

Por lo tanto…

DIRIGE UNA ORACIÓN, si una Hermosa Oración, para aquellos que por cualquiera de las circunstancias no tienen un pan, por los oprimidos, los sin techos, los maltratados o humillados, los que no tienen paz, o los que no tienen libertad de cualquier tipo, los que son infelices teniendo o no teniendo lo que necesitan, por aquellos que están enojados, por los que no obran bien, por los que tienen pensamientos débiles, por todos los que necesitan de una luz.

PUES BIEN ELEVA UNA ORACIÓN DESDE EL CENTRO DE TU CORAZÓN, toma unos cuantos minutos de tu preciado tiempo y dirígete a tu SER SUPERIOR y pídele que te ilumine y seas tú un instrumento de su paz, de su luz y de su alma, para obrar en bien aquí en la tierra, para ayudar a todos los que puedas, así sea a nivel espiritual.

Por ti, por los demás, por los que sueñan, por hacer de éste mundo, un lugar mejor y con seres de mejor valor espiritual, así todos marcharemos hacia el desarrollo espiritual de esta nueva era.