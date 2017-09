Guerreras vikingas descubiertas por avances genéticos

Por: Valeria Chuquimez

110

Los historiadores nunca han negado la participación de mujeres vikingas que, al igual que sus compañeros varones, combatían en las guerras y participaban en los saqueos a pueblos vecinos, sin embargo se cree que su participación ha sido exagerada y que los casos de que existieran vikingas que participen en las guerra serían excepcionales ya que, por más guerrero y brutal que haya sido la cultura, las mujeres tenían que cubrir el papel de una típica ama de casa.

Hayan sido o no excepcionales los casos, ha salido a la luz una nueva prueba científica que afirma la existencia de guerreras vikingas, y no como simples combatientes, si no como uno de los más altos rangos en el campo de batalla.

EL GRAN HALLAZGO

El estudio publicado en la revista American Journal of Physical Anthropology relata que científicos de la Universidad de Uppsala y la de Estocolmo, descubrieron una guerrera vikinga luego de realizar el análisis de ADN a los restos de una tumba del siglo X, ubicada en Suecia, Birka. El siglo X es uno de los más resaltantes en el apogeo vikingo en Europa, el principal objetivo de esta investigación fue confirmar la afinidad del sexo del esqueleto encontrado en la tumba, ya que esta estaba muy bien equipada, lo que demostraba cierta importancia de quien yacía ahí.

El descubrimiento de esta tumba fue durante los años de 1880, pero debido a la tecnología de ese entonces solo se pudo determinar que el esqueleto pertenecía a un guerrero rodeado de armas (una espada, un hacha, una lanza, flechas, un cuchillo, dos escudos y dos caballos de guerra) el enterrar a este guerrero con muchas pertenencias demuestran una posición de alto rango. Desde ese entonces se sugirieron que el esqueleto podría pertenecer a una mujer debido a la forma de los huesos, pero no se podía confirmar al cien por ciento, pero la historia también estaba en contra – ya que las mujeres nórdicas guerreras eran para ese entonces un caso muy extraño- así que se asumió que se trataba de un hombre, típico guerrero vikingo.

LA HISTORIA SE RETRACTA

El avance de la ciencia y el trabajo en conjunto de genetistas, arqueogenetistas y arqueólogos pusieron fin al polémico caso. Recolectaron ADN de los huesos y los estudiaron, luego descubrieron que el individuo que yace en la tumba posee dos cromosomas X y ninguno Y, por lo que es una mujer.

El profesor Mattias Jakobsson, del departamento de biología de organismos de la Universidad de Uppsala afirmo que «Esta es la primera confirmación formal y genética de una guerrera vikinga» ya que hasta ahora eran solo un mito y no eran consideradas con mucha formalidad por los historiadores, quienes incluso cuestionaban su existencia. Por otro lado la encargada de dirigir el estudio, Charlotte Hedenstierna-Jornson , de la universidad de Estocolmo dijo que «El set de juego indica que era un oficial, alguien que trabajaba con la táctica y la estrategia y podía conducir a las tropas en la batalla. Lo que hemos estudiado no era una valquiria de las sagas sino un jefe militar real que ha resultado ser una mujer»

Muchas mujeres soldado han sido desenterradas, pero al parecer ninguna ha tenido un rango tan alto como esta.

El profesor del departamento de Arqueología e Historia Antigua de Uppsala dijo «Las fuentes escritas mencionan guerreras de vez en cuando, pero esta es la primera vez que hemos encontrado una muy convincente evidencia arqueológica de su existencia». Este estudio trae consigo una importante revelación sobre el orden social de vikingos y cuestiona completamente las creencias de que eran un pueblo guiado completamente por hombres.

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.

Fuente: > Valeria Chuquimez