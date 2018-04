"FLORENCIA",POR FIORELLA GUTIÉRREZ.(DEDICADO A MI ABUELA FLORENCIA).

195

Este poema me trae muchos recuerdos y bueno ya en tres recitales, este hermoso poema me hizo humedecer las pestañas,siempre recuerdo a mi bella abuela con mucho amor.

Les comento que todos los audios los grabo con el celular, espero que les agrade, muchas gracias.

Les comparto el link del video:

https://youtu.be/rQJ-w-IYF8c

“FLORENCIA”

Tu cándida y pura mirada no sabe de odios ni males que aquejan el alma

brindas tu amor más puro sin miedo a entregarlo.

Muestras tu sinceridad e inocencia que acompañan a la experiencia,

el saber sin temor, eres la flor que riega los sentimientos más puros.

El temblor de tus manos te hacen más tierna,

tu blanco rostro parece el de un ángel

que espera ver cielo en las noches.

Has cambiado de figura, se ha reducido tu tamaño,

pero sigues mirando hacia adelante

ya no caminas como antes, ahora solo descansas.

Sabes que el tiempo pasa, y sí que pasa, pero tu alma no cambia, sigue intacta recorriendo los vientos más bellos allí en los eternos cielos.

Tu retrato está grabado en mi mente y me hablas en mis sueños,

recuerdo siempre que decías

no llores por mí, pero a veces es difícil de cumplir.

Todas tu historias fueron parte de mí inquieta mirada

que esperaba escuchar todas las noches tus mágicos relatos.

Ese canto melodioso, de registro soprano, agradable al oído,

La creatividad infinita que mostrabas, y a pesar de estar cansada seguías.

Tus pellizcones juguetones, la paciencia que tenías, para atenderme,

la sonrisa que mostrabas al verme.

En un mal tiempo las cosas se invirtieron,

ahora yo te atendía,

ahora yo te narraba,

ahora yo te cantaba,

ahora yo te acostaba.

Un día te visité en ese lugar donde todos visten de blanco y caminan de un lado para otro, donde suenan las ambulancias, donde la gente llora por sus seres queridos.

Tu mirada había perdido la dirección, tu voz estaba apagada, no soportaba verte así, solo te abrazaba pero tú no me reconocías.

El día de tu adiós fue un silencio amargo y triste, un dolor acompañado con tu rostro y tu voz, fotografías oscuras.

Después de esos días negros, opacos, te quedaste siempre contándome cómo estás

me alegra verte de nuevo, aunque sea solo en mis sueños

Florencia.