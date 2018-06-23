FIORELLA GUTIÉRREZ LUPINTA PRESENTA SU PRIMER LIBRO DE POESÍA "LOS CAMINOS DE FLORENCIA".

HOLA BELLOS, ESPERO QUE SE ENCUENTREN BIEN.

LES COMENTO QUE ESTOY MUY FELIZ, YA QUE UNOS DE MIS SUEÑOS SE ESTÁ CUMPLIENDO.

DESPUÉS DE MUCHA PERSEVERANCIA, TRABAJO Y SACRIFICIO, QUIERO ANUNCIARLES QUE POR FIN VOY A PRESENTAR MI PRIMER LIBRO DE POESÍA TITULADO "LOS CAMINOS DE FLORENCIA". ESTE LIBRO LO HE TRABAJADO CON MUCHO AMOR Y CON TODA LA SINCERIDAD POSIBLE EN MI CREACIÓN, EN LA DEDICATORIA PODRÁN ENCONTRAR LA FOTO DE MI BELLA ABUELA.

ESPERO QUE PUEDAN ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE MI LIBRO, BELLOS, YA QUE LOS CONSIDERO PARTE DE MI VIDA.

MUCHAS GRACIAS Y MUCHAS BENDICIONES PARA TODOS.

| 23 junio 2018 01:06 AM | Cultura | 108 Lecturas
FIORELLA GUTI&Eacute;RREZ LUPINTA PRESENTA SU PRIMER LIBRO DE POES&Iacute;A &quot;LOS CAMINOS DE FLORENCIA&quot; 108

Presentación de libro LOS CAMINOS DE FLORENCIA de Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta.

*COMENTAN:

Leoncio Luque Ccota

Manuel Guerra Velásquez

Jorge Luis Roncal Rodríguez

Efer Soto

*MODERADORA:

Maria Gutiérrez Lupinta

*REALIZACIÓN DEL BRINDIS:

Víctor José La Chira Acevedo

*MÚSICA SORPRESA

*FECHA: 20/07/2018

*LUGAR: Casa Museo Ricardo Palma

*DIRECCIÓN: Calle Gral Suárez 189, Miraflores, Lima

*HORA: 6:00 pm.

SE REALIZARÁ LA VENTA DE LIBROS Y UNA PEQUEÑA RECEPCIÓN DONDE PODRÁN DEGUSTAR DELICIOSOS BOCADITOS Y UN DULCE VINO, ADEMÁS SE LES ENTREGARÁ UNOS BELLOS RECUERDOS.

LOS ESPERAMOS...

"No estoy aquí para coquetearle a la vida, sino para hacerle el amo"

"El amor cura las enfermedades de la vida"

Linda

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Fiorella Gutiérrez

Fiorella Gutiérrez

Escritora Poeta Actriz Cantante. Terapeuta de Lenguaje. Profesora de Canto y manejo vocal.

Ha publicado en diversas revistas nacionales.

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