Estrellas que dejaron de brillar por amor.

En la vida existe un dolor que no todos lo sabemos superar, es un llanto infinito y ese dolor es el amor no correspondido, que difícil vencer ese reto colosal, en alguna etapa de la vida, especialmente en la sentimental hemos vivido en tiniebla, todos hemos vivido ese momento de enamorarnos de esa persona que nunca podremos amarla tal como la diseñamos en nuestros pensamientos, quien no la ha vivido, no se ha enamorado, o no ha nacido.

Muchos famosos han sido vencidos por el dolor del amor inalcanzable, conozcamos algunas historias de estrellas que dejaron de brillar por amor. Creyeron que el suicidio era la solución de sus preocupaciones.

Norma Jeane Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe (1926-1962), fue una modelo, actriz, productora y súper estrella hollywoodense fue encontrada muerta el 5 de agosto de 1965 en su departamento. Murió a causa de una sobredosis de barbitúricos que se cree ingirió en medio de una depresión causada por romance que sostenía con John F. Kennedy (1917-1963). “Otra versión revela que la rubia de 36 años fue asesinada por el mismo Robert Kennedy, hermano del entonces presidente”.

Mirsolava Šternová Beková (nació en Praga, Checoslovaquia, el 27 de febrero de 1926). fue actriz y diva del cine, representaba la belleza de la Época de Oro en el Cine Mexicano. Una breve carrera de solo 9 años, una filmografía de 30 títulos, que la hicieron una diva imborrable, sin embargo, la vida no fue como le hubiera gustado y el 9 de marzo de 1955 se suicidó. Algunos dicen que fue por amor; las versiones apuntan en algunas ocasiones a Mario Moreno “Cantinflas” y en otras a Luis Miguel Dominguín.

Ruslana Sergeevna Korshunova (Almaty, 1987 Nueva York 2008) fue una brillante modelo. Korshunova murió el 28 de junio de 2008 dos días antes de su cumpleaños se lanzó del noveno piso del edificio donde se encontraba su departamento en Wall Street, Manhattan. Sus amigas revelaron que ella sentía un amor intenso por Mark, un joven con el que salía en Nueva York; sin embargo, no era tan bien correspondida. Además de que sostenía una relación a distancia con el ruso Atiom Perchonok.

Dalida (n. Iolanda Cristina Gigliotti 1933 –1987) fue una cantante y actriz de origen italiano y nacionalidad francesa que nació en Egipto. Decidió suicidarse el 3 de mayo de 1987 Contaba 54 años. Seguía así la senda que también habían seguido sus tres grandes amores: Luigi Tenco (muerto en 1967), Lucien Morisse (el ex esposo de Dalida, el cual se suicidó en 1970) y Richard Chanfray (suicidado en 1983). Junto a su cuerpo se encontró una nota de despedida: “La vie m'est insupportable... Pardonnez-moi”. (La vida me es insoportable... Perdónenme).

Cesare Pavese: (1908-1950), fue un poeta, traductor y novelista italiano. Por un desengaño amoroso que sufrió tras la ruptura sentimental con la actriz norteamericana Constance Dowling (1920-1969), fue la causa principal que lo llevaron al suicidio el 26 de agosto de 1950, en Turín.

Manuel Acuña Narro (México, 1849– 1873) fue un poeta mexicano que se desarrolló en el estilizado ambiente “romántico del intelectualismo mexicano de la época”. No pudo desligarse de la depresión que le provocó el rechazo de su amada Rosario de la Peña y Llerena fue la presumible causa de su infortunado suicidio, (6 de diciembre 1873), mediante envenenamiento con cianuro de potasio…

A su musa le dedicó el famoso poema "Nocturno a Rosario". A continuación una estrofa de éste magnífico poema.

“¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo,

los dos unidos siempre y amándonos los dos;

tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho,

los dos una sola alma, los dos un solo pecho,

y en medio de nosotros mi madre como un Dios!”.

José Martí (1853-1895), dijo sobre él, después de su muerte: "¡Lo hubiera querido tanto, si hubiese él vivido!... Hoy lamento su muerte: no escribo su vida; hoy leo su nocturno a Rosario, página última de su existencia verdadera, y lloro sobre él, y no leo nada. Se rompió aquella alma cuando estalló en aquel quejido de dolor”.

