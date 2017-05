Entrevista: Rosanna Capursi presenta su novela "Si Fueras para mí"

Rosanna Capursi nos brinda una historia como ninguna, posa feliz con su nueva creación.

2.- ¿A qué público está dirigido?

Está dirigido más que todo a un público juvenil, aunque de todas las edades lo pueden leer porque es una lectura sencilla y fácil de entender.

10.- ¿Por qué escogió ese público?

Porque me he dado cuenta que los jóvenes, no están leyendo, y mi meta es llegar incluso a las personas que no leen, para que puedan entretenerse y motivarse a meterse en el mundo de la lectura.

3.- ¿Qué frase nos puede ofrecer que le guste o represente la idea del libro en general?

«Soy una “fantasma” si quieren ponerle una palabra; puedo volar, atravesar paredes, y desaparecer, y cuando tengo puesto este dije […] solamente puedo volar, sé que todo parece muy raro, a mí incluso me cuesta asimilarlo, pero lo que importa es que estoy viva, ¿cierto? »

4- ¿Cuál es el escritor que más admira o le gusta leer?

Me encantan leer historias por internet, pero admiro es a Lauren Kate, ella escribió “Oscuros”, que trata de un ángel caído que se enamora de una humana.

5.- ¿Cómo nace en usted el gusto por la literatura?

A los 8 años, comencé a leer poesía, pero fue a los 10 años que comencé a leer libros, y todo comenzó porque, al leer, era como estar viendo una película dentro de mi cabeza.

6.- ¿Cómo se relaciona con sus lectores? ¿Qué importancia tienen las redes sociales para ello?

Yo a los 13 años me dediqué a hacer historias de Internet (que son conocidas con “fanfic”, historias realizadas por fans de una serie, anime, etc). He conocido a personas maravillosas y a los lectores de mi novela que me han contactado. Me encanta como se sienten a gusto con la historia, y, al decirles que la segunda parte será mucho más interesante con una trama más profunda, me da risa como quieren leerlo. Les agradezco a mis lectores, mejor dicho, gracias a varios lectores fue que me animé a publicar mi libro en primer lugar, de verdad, les agradezco mucho.

Las redes sociales son muy importantes, ya que hoy en día están más de moda las redes sociales y son el mejor medio de comunicación además de la radio y televisión, pero, en mi opinión, pienso que las redes sociales tienen más impacto en los adolescentes y adultos.

7.- ¿Por qué el libro está gratuito en internet?

Porque yo lo que deseo es que el libro se conozca, más no ganar dinero, mi deseo es que todos lo puedan leer, sin tener que pagar ni un centavo.

8.- ¿Cuál es el mensaje de Si fueras para mí?

Tiene varios mensajes que el lector los va a poder interpretar a su manera, pero el principal es que hay que aceptarse a uno mismo, en el libro, la protagonista, a pesar de estar muerta y ser una fantasma, ella se acepta tal cual y como es.

9.- ¿Si fueras para mí tiene continuación?

Sí, es una trilogía, justo ahora me encuentro trabajando en el segundo libro.

10.- ¿Cuáles son sus redes sociales en caso de que algún lector se quisiera comunicar con usted?

Rosanna Capursi (Instagram)

Fuente: > Rosanna Capursi