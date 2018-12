El Secreto para disfrutar las navidades y no sucumbir en el intento.

No te estreses en Navidad

PRIMERO LO PRIMERO…

¡Atiende tu bienestar y no solo físico, sino mental y espiritual! De esto se trata todo, las navidades, se tratan de un renacimiento espiritual, es la realidad, la verdadera razón de las vacaciones decembrinas, es darle valor a quien en realidad tiene el valor, es sentirte agradecido con lo que tienes, también se trata de permitirte disfrutar del aquí y el ahora, de sentir en tu vida una esperanza de vida para desarrollar tu amor, propio y por los demás, para darte la oportunidad de compartir y no se trata de algo material, sino más bien de valores, de palabras de alientos, compartir una sonrisa alegre y sincera para con los demás.

Por eso debes concentrarte en todos y aquellos pequeños detalles que tal vez no se vean, pero que son importantes para el desarrollo armónico y feliz de tu vida y la de los demás, no te enfoques en los problemas e incomodidades que puedes tener con toda esa carga y familiares en tu casa, incluso no te enfoques en el Estrés Navideño, sino enfócate en lo que el espíritu de la navidad, puede hacer por ti y el potencial que puedes tener al estar con toda tu familia reunida.

SEGUIDAMENTE CONCÉNTRATE…

Concéntrate en el valor de compartir, de orar, de dar sin esperar recibir, concéntrate en los valores que puedes dejar como legado a tus familiares. Aprovecha esta oportunidad que tienes en la que tus familiares están unidos y siembra la semilla del bien, realiza un buen Ritual que te ayude a mejorar tu vida y las de tus familiares, concéntrate en hacer que tu vida tenga valor, no por lo que tienes, lo que compras o lo que puedes regalar en regalos costosos, sino más bien el valor de la humildad, de la sinceridad, de la alegría, en el valor primordial de compartir, de perdonar, de entregar lo mejor de ti cuando así lo requieran, concéntrate en decirle a tus seres queridos que realmente son importantes para ti, que tú los amas por sobre todas las cosas, que puedes ayudarlos cuando necesiten de tu ayuda y que tu vida tiene mucho más valor cuando ellos están a tu alrededor.

MOTÍVATE A LA ACCIÓN…

¡Así como tu cuerpo necesita acción, tus relaciones y tu vivienda también lo necesitan! De ser necesario motívate siempre a la acción, no te pongas mal humorado, porque te pidan hacer cosas por mejorar el aspecto de tu vivienda. Sabes que lo requiere, motivarte a la acción significa, que pon en tu agenda algunos días para adornar, pintar, arreglar y mejorar tu vivienda, motivarte a la acción también significa que la ilusión nunca se debe perder, por lo tanto tus hijos, nietos, sobrinos ahijados y cualquier otro familiar, amigo o ser querido, necesitan de ti para renovar también sus ilusiones, sus ideas, juega con ellos, pinta con ellos, canta cualquier canción que los unan y mejora tu relación con ellos que más adelante te lo agradecerán, es un momento para tomar acción pero enserio.

DATE TU TIEMPO.

¡Si no lo dudes más, date tu tiempo y disfruta de ti mismo! Tomate unos días de descanso, para relajarte, para concentrarte en ti solamente en ti, para dormir, comer, reír, descansar y definitivamente renovar tus energías, es supremamente necesario hacerlo para seguir adelante, en cuanto tengas tiempo para ti, no lo dudes y permítete este descansito. No todo dependerá de ti, libérate de algunas tareas y delega en otras personas también el trabajo que tienen que hacer en las vacaciones navideñas, no te cargues de responsabilidades, porque puede llegar a que te estreses mucho más y definitivamente no es bueno para tu salud en general.

Si sigues estos sencillos pero prácticos consejos, seguramente tendrás unas Celebraciones de Navidad muy interesantes, lejos del estrés y realmente disfrutarás del espíritu que renace en tu cada año.