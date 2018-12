Curiosidades que no sabías de la Navidad

Curiosidades de Navidad que no sabias

¡Muchos pensamos que en todas partes se celebra la navidad, pero No, no y no!

Realmente no es así, esta es una celebración cristiana o católica y no todo el mundo es cristiano, por lo cual las costumbres suelen cambiar en cada país y en cada parte del mundo.

GENERALMENTE LA NAVIDAD SE CELEBRA EL 24 DE DICIEMBRE, sin embargo en muchos países del mundo como en Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, se celebran el 24 de Diciembre de cada año.

¡Pero vamos más allá!...

En nuestros países se suele celebrar a lo grande, se puede acompañar las fiestas decembrinas con comidas muy elaboradas como las tradicionales hayacas, pan de jamón, pernil de cochino, ensaladas de gallinas, dulces de lechosa, ron ponche o poche de cremas, vinos espumantes y nueces, o frutos secos, así como también con turrones, uvas y chocolates.

El día de la celebración, es decir, el 24 de diciembre, se suelen prender las luces de las casas que fueron adornadas, para tal fin, de la misma manera se adornan los pesebres con diferentes luces, animales y los principales esfinges de los personajes conocidos de la historia sobre el nacimiento del niño Jesús.

Es una celebración muy colorida por lo general, con canciones tradicionales y parrandas y las inolvidables gaitas de ciertas áreas de la región. Todo es un alboroto, música, canciones, comidas, alegría y fiesta, ya en el 25 se colocan los regalos y cada uno recibe el suyo según la tradición.

Pero sabias que…

En Alaska celebran la navidad el 25 de diciembre y los niños son los principales protagonistas, porque son ellos los que salen a las calles frías a cantar villancicos y para dar y recibir regalos de los vecinos, los niños entregan estrellas pintadas y cantan en honor a Gristuusaaq suu'uq, o Cristo ha nacido. Todo el mundo se une en el cierre, es decir, Mnogaya leta, o dios de subvención. La celebración termina con helados, galletas, dulces, piruk, o pastel de pescado y, a veces, salmón ahumado.

Mientras tanto en Japón se celebra el tradicional intercambio de regalos, allí suelen comer para la cena de noche buena pavo horneado a la manera tradicional y en algunos lugares, hay árboles navideños decorados con luces de colores. Los japoneses son especialistas en la decoración por lo que suelen decorar sus casas con cipreses y las diferentes tecnologías de luces para darles el toque de alegría, además suelen cantar villancicos. En Japón existe un Dios o sacerdote conocido como Hoteiosho, quien tiene un gran parecido con Papá Noel quien es el encargado de repartir los regalos y juguetes a los niños que se han portado bien.

Otro dato curioso es que en Arabia Saudita no se celebra la Navidad, como te he mencionado al ser un país no cristiano tienen sus propias reglas y dogmas que les prohíben la celebración de estas fechas, con lo cual son días comunes y corrientes para ellos, de la misma manera no celebran la navidad en Irán, Algelia, Tailandia, Nepal, Turquía, Corea del Norte, China, Israel y algunos dicen que en Japón, pero como mencione anteriormente con la globalización y occidentalización de este país se han acercado a las costumbres que celebraciones navideñas, aunque debo admitir que aun en minoría lo hacen.

Mientras que en ciertos países del mundo no existe libertad de culto, con lo cual no pueden profesar la religión católica o cristiana y por esta simple razón es penada la celebración de la Navidad.

En Australia la cosa se pone buena el 25 y 26 de diciembre de cada año, y es que ellos son muy entusiastas y se reúnen en las diferentes plazas animados por festivales grupales y colectivos impulsados por el gobierno o por privados, en donde cantan las canciones tradicionales o villancicos, además de que comparten con sus amigos y conocidos, encienden velitas y adornan sus árboles con luces y adornos típicos de la tradición australiana.

En España, la tradición es la celebración de Navidad el día 25 de diciembre, con bacalao, roscones de panes de frutas, bebidas típicas de España, como cidra, vino tinto, blanco, espumoso, además de los frutos secos, turrones, manzanas, uvas, peras, tortas, caramelos y muchos regalos, existen tradicionales desfiles de navidades, noche vieja y reyes, que siempre son acompañados con canciones tradicionales y villancicos.