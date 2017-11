Compra uno o puedes donar uno

Tiene presencia en 63 países del mundo incluyendo Perú.

Por: Valeria Chuquimez

Pero en su mente él tenía más que una simple idea de negocios, sus intenciones fueron más allá y se hizo voluntario en una iniciativa llamada “shoe drive” en donde recolectaban zapaos usados, pero en buen estado de familias millonarias para dárselas a niños de pueblos vecinos.

Teniendo estas experiencias, fue cuando decidió crear Toms, marca que quizá ya conocemos puesto que tiene presencia en 63 países del mundo incluyendo Perú.

¿CUÁL ES LA NOVEDAD?

Lo nuevo con esta empresa es que se basa en un modelo llamado “one for one” por lo que cada par de zapatos que se venden, uno es donado a personas (sobre todo niños) que los necesitan. Hasta el día de hoy, desde su creación en 2006 se han donado más de 15 millones de pares de zapatillas Toms en todo el mundo, los continentes de preferencia son África, Asia y América latina. La venta de zapatillas no es lo único que genera una donación, ya que la empresa ha mejorado la vista de 2000 mil personas, y esto debido a que también venden gafas y por cada unidad vendida, le brindan ayuda a personas con problemas de visión.

¿CÓMO GENERAN GANANCIAS PARA PRODUCIR MAS MERCADERIA?

La directora de mercadeo Meredith Plotkin explica “Estos tienen una capacidad ilimitada para cambiar una vida y cuando se combinan con programas dirigidos, pueden convertirse en una herramienta poderosa para ayudar a crear oportunidades para un futuro mejor. Los zapatos ayudan a proteger los pies de los niños de cortadas, infecciones y enfermedades, y cuando los niños están sanos, pueden asistir a la escuela”

Las ganancias se generan debido a que los materiales que se usan para la producción de las zapatillas, son completamente reciclables -lo que ayuda al medio ambiente también- los materiales son cáñamo, algodón orgánico, o poliéster reciclado y las cajas en donde se venden están fabricadas con un 80% de residuos de consumo reciclado y la marca es impresa con tinta de soja.

PROBLEMAS EN EL PARAÍSO

Lamentablemente la empresa fue acusada de fomentar dependencia y competir injustamente con negocios locales, ya que estos no vendían sus productos puesto que Toms los regalaba. La solución para las críticas fue simple, la compañía renovó su política. Pidiendo a los negocios locales que produzcan los zapatos que ellos donaran, de modo que la producción ya no será directamente de la empresa y los negocios locales no perderán sus ganancias.

Blake Mycoskie se denomina así mismo como el “donador jefe de zapatos” en su compañía y afirma que aunque su empresa haga muchas donaciones, es rentable y no tiene como finalidad hacer dinero si no cumplir la misión de ayudar a quienes más lo necesitan.

Fuente: