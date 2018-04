¿CÓMO NACIÓ MI VOCACIÓN POR LA ESCRITURA?, por FIORELLA GUTIÉRREZ LUPINTA.

218

1

¿Cómo nació mi vocación por la escritura?

Siempre me llamo la atención escribir, recuerdo que desde niña mi mamá me hacia leer unos diccionarios, eran unos tomos bien gruesos dónde se encontraban historias de todo el mundo, era muy bonito y me ayudaba mucho a imaginar,recuerdo también que leía muchos libros de psicología. Eran unos libros de España.Leía muchos cuentos también,no teníamos muchas obras literarias pero recuerdo que a los 10 años aproximadamente me dejaron una tarea en el colegio y me mandaron a leer la biografía y el poema de -“Abraham Valdelomar”-EL HERMANO AUSENTE EN LA CENA PASCUAL, ese día para mí fue prácticamente descubrir el camino hacia la poesía, desde ese entonces leía más obras teatrales, obras literarias y poesía de algunos autores peruanos y latinoamericanos.

Recuerdo que siempre me gustaba jugar con las palabras e inventar neologismos, en las reuniones con amigos o familiares mis conversaciones eran muy largas y terminaba contándoles a todos anécdotas, en los grupos del colegio siempre me mandaban a exponer ya que sabían que tenía más facilidad de palabra.

Escribía mis poemas en un cuadernito pequeño,colocaba todo en relación a las imágenes que proyectaba, que aparecían de pronto, después, trataba de rimar,jugaba con las palabras y corregía.

En segundaria recuerdo que nos dejaron un trabajo, hacer una revista y en ella escribir artículos,tocar distintos temas, realizar entrevistas,etc., me encantó,hice todos los artículos y opiniones acerca de la Bulimia,Anorexia,la relación Docente-Alumno en el colegio y muchos más artículos y entrevistas.

Siempre estaba escribiendo, esto podía ser en cualquier momento, en el recreo del colegio,en el carro, en la casa,etc. Escribía poemas,pensamientos,y algunas canciones.

Bueno así llegué hasta los 20 años, continué escribiendo y sabía que en un futuro publicaría mis libros,cuentos,novela,poesía,etc.

No tenía la idea de crearme páginas o exponer lo que escribía solo pensaba que debía publicar mis creaciones literarias una vez terminadas, así pasaron varios años, hasta que el año pasado una amiga me dijo que debería tener una página para poder dar a conocer lo que escribo si deseaba publicar y le hice caso, a finales de noviembre del 2017, cree en Facebook la página “Fiorella Gutiérrez.” en dónde expongo todo lo que hago respecto a la escritura y otras artes.

Actualmente estoy en conversaciones para que ya quede lista la publicación de mi primer poemario, también tengo obras cortas de teatro, que más adelante pienso publicar.

Siempre me preguntan algunos de mis seguidores ¿ Cuál es el proceso que sigues para poder escribir?, pues cuándo yo empiezo a escribir lo primero que pasa por mi mente antes de que escriba son imágenes,acciones,luego pienso el tema que quiero tratar o el título del poema o la obra teatral, etc. Y después de ello empiezo a escribir, ahora puedo escribir a cualquier hora ya que a veces aparecen ideas en los momentos en que uno no lo espera, por eso siempre cargo la tablet o el cuaderno.

Yo creo que uno puede leerse todos los libros que quiera y seguir aprendiendo, pero pienso que lo de la escritura es un proceso interno que deseas expresarlo, no hay fórmulas para crear el mejor poema, novela, cuento u obra de teatro,etc. es nuestro ser el que juega con la pluma la tinta y el papel, creo que la escritura es un camino serio,interno,un portal a nuestro mundo interior y es bello porque cada una de las personas tiene un mundo por descubrir en su ser, diría yo que estoy descubriéndolo, que estamos en el camino.